48-åringen overtar dermed etter Goran Kovacic. Kroaten og Bravo kom til enighet om å avslutte arbeidsforholdet 5. april.

– Det som trigget meg, var at det er flotte gutter som vil spille håndball. Også det at man spiller allnorsk håndball, samt at guttene ville at jeg skulle trene dem. Da var det lett å si ja, forteller Thoresen til iTromsø.