Michel Vion (generalsekretær i FIS, Ingvild Bretten Berg (generalsekretær i Norges Skiforbund), Bård Benum (styreleder i VM-selskapet) og Berit Svendsen (VM-sjef) i VM-anlegget i Granåsen. Om to år og ti måneder er det klart for et nytt mesterskap i Trondheim.