Skiledelsen: – Klæbo får spesialbehandling fordi han er stjerne

Johannes Høsflot Klæbo har fått viljen sin og gjennomslag for sine to kampsaker. Men skistjernen har fortsatt ikke signert under på landslagsavtalen.

Johannes Høsflot Klæbo sier det var på det hengende håret at han møtte opp på landslagets presentasjon i Colosseum i Oslo. Han var trøtt og sliten etter intense forhandlinger med Skiforbundet i helga.

22 minutter siden

OSLO: – Det har vært mye i det siste. Nå ser jeg frem til noen dager med avkobling.

Onsdag reiser Johannes Høsflot Klæbo og en kompisgjeng til Miami i USA. Der venter noen dager med etterlengtet ferie for skistjernen.