Federer-biograf: – Den største utfordringen i karrieren hans

Roger Federers (40) mange operasjoner gjør det lite sannsynlig at han kommer tilbake på toppnivå, tror én av hans biografer.

THE MASTER: Roger Federer er blant tennishistoriens aller største, og har vunnet totalt 20 Grand Slam-titler. Her under andre runde i Roland Garros, eller French Open, i 2010.

6 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Det er veldig usikkert, med tanke på at han tydelig vil komme tilbake. I dette tilfellet blir det den største utfordringen hans i karrieren. Jeg tror det er en for stor oppgave denne gangen, sier Christopher Clarey på telefon fra Paris.

New York Times-journalisten Clarey skrev biografien «The Master» om Roger Federer, som i disse dager gis ut blant annet på svensk, etter intervjuer med sveitseren selv – samt hans rivaler og støttespillere.

På halvannet år har Federer lagt seg under kniven tre ganger for å forsøke å redde kneet, og dermed også karrieren. Det gjør veien tilbake lang for den nå 40 år gamle tennislegenden.

Fakta Federers meritter Wimbledon-seirer: 8 (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012, 2017). Australian Open-seirer: 6 (2004, 2006, 2006, 2010, 2017, 2018). French Open/Rolland Garros-seirer: 1 (2009). US Open-seirer: 5 (2004, 2006, 2006, 2007, 2008). Vis mer

– Jeg blir ikke overrasket om han gir seg og ikke kommer tilbake. Det er en rimelig omfattende operasjon. Jeg blir ikke overrasket om han gjennomfører rehabiliteringen, opptreningen og prøver på et comeback – for så å se at det er langt opp til nivået.

Da Federer løftet Wimbledon-pokalen for første gang i 2003, var det begynnelsen på et drøyt tiår med dominans. Fram til og med 2017 vant han turneringen hele åtte ganger.

– Roger elsker og respekterer spillet, og er et intenst konkurransemenneske med mye stolthet. Han vil ikke at hans siste kamp skal ende med et 6–0-tap i Wimbledon.

GRESSET ER GRØNNERE: Roger Federer har alltid hatt sin forse på gress. Herfra Wimbledon i år.

Rafael Nadal brøt ut av legendetrioen med sin utrolige opphenting i Australian Open-finalen, og står nå alene med 21 Grand Slam-seirer.

– Jeg tror ikke den interne Grand Slam-konkurransen driver Roger videre, det handler mer om hvordan han forlater tennisen på. Jeg hadde elsket det om alle endte opp med 20 titler hver. De har betydd mye for interessen og på den måte sådd frøene til deres egen nedgang i historiebøkene, analyserer Clarey, og peker på alle håpefulle som er rekruttert til tennissporten på grunn av den intense kampen mellom de tre storhetene.

Også Nadal har slitt med kroppen mot slutten av sesongen, og avsluttet den tidlig med en skade i foten. Det har fått tidligere verdensener Boris Becker til å antyde i ATP Tennis Radio-podkasten at både spanjolen og sveitseren bør «seriøst vurdere å legge opp».

Forfatteren Clarey tror på sin side at Federer ønsker å forlate sporten på samme måte som han kom inn i den: På en positiv måte.

– Jeg er imidlertid ikke sikker på om den blir positiv som han ønsker.

MØTTE RUUD: Casper Ruud møtte Roger Federer i tredje runde av Roland Garros for to år siden. Nordmannen yppet seg, men Federer ble til slutt for sterk og vant i tre sett.

VG-kommentator Leif Welhaven har fulgt Federer hele karrieren, og sier hans blanding av karisma, personlighet og spillestil gjør at han spiller på hjemmebane overalt.

– Han kunne lagt opp med verdens beste samvittighet og en popularitet vi ikke har sett maken til, sier Welhaven.

Spørsmålet Welhaven stiller, er om det i det hele tatt er mulig for en førtiåring å komme tilbake på det øverste nivået.

– I gudene vet hvor mange år har han fått spørsmål om når han skal legge opp, men selv ham vil tiden innhente. Om Federer kommer tilbake og vinner en Grand Slam-tittel til, vil det være den største prestasjonen i karrieren hans.