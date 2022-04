Historisk FIS-vedtak: Kvinner får delta i skiflyging

Maren Lundby (27) og de andre hoppjentene kan endelig slippe jubelen løs: Til neste år får de lov til å konkurrere i skiflyging.

VIL HOPPE HER: Maren Lundby har kjempet en årelang kamp for likestilling i hoppsporten. Her er hun på sletta i Vikersund, der hoppherrene får konkurrere - men ikke kvinnene.

13. apr. 2022 18:19 Sist oppdatert nå nettopp

– Det er bare stort. Det er sånn at man bobler over av glede. Det var veldig positiv stemning i møte, og jeg er rett og slett bare veldig glad, sier Maren Lundby til VG.

Det ble klart på et kalendermøte for hopp i Det internasjonale skiforbundet (FIS) i kveld.

«Kravet» er et krav om 15 deltakere, som alle må være over 18 år. Saken ble vedtatt med 14 mot 0 stemmer, der Tyrkia ikke deltok i stemmegivningen.

– Jeg tenker at det først og fremst er viktig at det har kommet på plass, og så er det helt greit med begrensing, sier Lundby og fortsetter:

– Det kan sikkert diskuteres om det skulle vært med flere, men jeg er bare veldig fornøyd med at det har kommet på plass. At 15 får lov gjør at det blir en severdig konkurranse. Jeg stiller meg bak det vedtaket.

I teorien kan styret i FIS fortsatt stanse onsdagens vedtak. Det er imidlertid ikke ventet, siden fagkomiteen hopp i dag - for aller første gang - kom med en tydelig innstilling.

På et lignende møte i FIS i fjor, så tapte det norske forslaget om å inkludere kvinnene i skiflyging med 7 mot 9 stemmer.

Men i kveld hadde altså vinden snudd. Og Vikersundbakken ble ansett å være den beste, vurdert ut fra tekniske kriterier, å starte med kvinnelig skiflyging i.

– Det var en lang diskusjon. Helt fra start var det veldig positiv stemning med mange og saklige argumenter og sikkerhet og alt. Det viste at dette var på tide nå. Alt i alt bare positivt og veldig deilig, sier Lundby.

ARGUMENTERTE FOR KVINNEHOPP: Clas Brede Bråthen, norsk landslagssjef, deltok på møtet onsdag.

Norge og landslagssjef Clas Brede Bråthen har gått i bresjen for det vedtaket som omsider ble spikret onsdag kveld. Nå er planen å inkludere kvinnelig skiflyging i «Raw Air» på norsk snø kommende sesong.

Bråthen snakket på onsdagens møte om kvinnehopp og skiflyging som det viktigste temaet sporten diskuterer for tiden.

– Det er mange hoppeksperter der ute. Men jeg håper vi kan være enige om at de beste ekspertene er kvinnene selv, og trenerne deres. Finnes det noe mer motiverende for kvinnene enn det å få like muligheter som menn? spurte han under møtet.

Den norske hoppsjefen avsluttet deretter slik:

– La disse jentene ta det neste steget slik at denne idretten blir enda mer fantastisk i fremtiden!

Fakta Tidslinje over kampen for skiflyging for kvinner Kampen for at kvinnene skal få hoppe skiflyging har vært årelang. Her er noen av skrittene på veien: * 17. februar 1998 er østerrikske Eva Ganster (18) prøvehopper i forkant av mennenes verdenscuprenn i skiflygingsbakken i Vikersund. Med samme fart som i konkurransen gjorde Ganster tre hopp. * I 2003 setter østerrikske Daniela Iraschko utfor skiflygingsbakken i Kulm. Hun hopper 200 meter. * I 2004 nås en ny milepæl i kvinnenes kamp for innpass i skiflygingsbakkene. Da oppstår en opphetet debatt om hvorvidt en håndfull kvinner skal få muligheten til å delta i trenings- og prøveomgangene under kontinentalcuprennene for menn i Vikersund. Norges Skiforbund, arrangøren, trenerne og juryen sier alle ja. Lensmannen i Modum engasjerer seg også på kvinnenes side. Rennsjef i Det internasjonale skiforbundet, Sepp Gratzer, sier derimot nei. Det samme gjør lederen for hoppkomiteen i Det internasjonale skiforbundet (FIS), Torbjørn Yggeseth. FIS-toppene når imidlertid ikke fram. Anette Sagen, Line Jahr, amerikanske Lindsay Van og svenske Helena Olsson setter utfor i Vikersund-bakken. Sagen lander på 174,5 meter. * Debatten fortsetter å rase i tiden som følger. Den skaper engasjement også på politisk hold. Arbeiderpartiets kvinnebevegelse rykker blant annet ut mot Torbjørn Yggeseth. * I 2007 får Anette Sagen og Line Jahr igjen prøvehoppe i Vikersund. Den norske duoen lander på henholdsvis 149 og 127 meter. * I 2017 blusser debatten opp på ny. Maren Lundby lanserer at hun vil forsøke å få innpass som prøvehopper under skiflygingsrennene i Raw Air. Det skaper storm i Hopp-Norge. Landslagssjef Christian Meyer sitter med den endelige avgjørelsen om Lundby skal gis grønt lys. I samråd med hovedpersonen besluttes det til slutt at hoppdronningen fra Bøverbru utsetter Vikersund-drømmen. Lundby sier det er hennes eget valg. * I mai 2018 fjerner FIS regelen om at kvinner ikke får hoppe lenger enn 118 meter. * I 2019, 2020 og 2021 er det aldri aktuelt for kvinnene å sette utfor i Vikersund. Verdenscupfinalen i Russland legges til samme helg som mennene hopper i mammutbakken i Modum. * På kalendermøtet til verdenscupkomiteen våren 2021 stemmes det over et norsk forslag om at kvinnene skal få slippe til i skiflyging. Det blir nedstemt med 9 av 16 stemmeberettigede som sier nei. Blant dem er store hoppnasjoner som Østerrike, Tyskland, Slovenia og Japan. * 13. april 2022 ender avstemningen med enstemmig ja til skiflyging for kvinner. (©NTB) Vis mer

I en vurdering som ble lagt frem i FIS-møtet, ble det hevdet at kvinnelige utøvere trolig trenger en hastighet - mellom to og fire kilometer i timen - på hoppkanten for å nå de samme lengdene som menn.

Det ble også vist til interne spørreundersøkelser blant utøvere og trenere i hoppsporten, der et overveldede flertall ønsket å inkludere kvinner i skiflyging.

Da VM i skiflyging ble arrangert i Vikersund tidligere i år, måtte de norske hoppjentene se sirkuset fra sidelinjen.

Maren Lundby har gitt uttrykk for at likelønn er mindre viktig enn kampen for å få hoppe i de aller største bakkene. Onsdagens avgjørelse i FIS er etter alle solemerker en enorm motivasjon for 27-åringen som valgte å droppe OL på grunn av forhold knyttet til egen helse.

Lundby ble senere kåret til «Årets Navn» i norsk idrett i kjølvannet av valget og åpenheten hun utviste: