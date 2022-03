Ukrainas tungvektsstjerne får perm fra krigen for å forsvare sine mestertitler

Tungvektsmesteren Oleksandr Usyk (35) har forsvart sitt hjemland med våpen siden Russland invaderte Ukraina. Nå er han innvilget perm for forsvare sine fire tittelbelter mot briten Anthony Joshua (32).

KLAR TIL TJENESTE: Oleksandr Usyk (t.v) vant den 12 runder lange tittelkampen i tungvekt mot briten Anthony Joshua på poeng i London for et halvt år siden.

Oleksandr Usyk offentliggjorde beslutningen på sin Instagram-konto, som har 1,7 millioner følgere.

– Jeg har bestemt meg for å starte forberedelsene til en returkamp mot Anthony Joshua. Veldig mange av mine venner og nærmeste har ringt for å støtte meg med tanke på dette. Takk Gud for alt, skriver blant annet Oleksandr Usyk.

Teksten er knyttet til et videoklipp der han formidler nyheten muntlig.

– Hatere, jeg ønsker dere alt vel og all lykke, glede og fred, tilføyer han, ifølge Sky Sports.

Usyk står foran en bygning i Kiev. Den er prydet av det ukrainske flagget, med teksten «Hands off Ukraine, Putin!»

Oleksandr Usyks beskjed på Instagram.

Ukraineren slo Joshua på poeng i Premier League-klubben Tottenham Hotspurs hjemmearena foran 65.000 tilskuere 25. september i fjor. Seieren innebar at han siden har vært tungvektsmester i boksing i fire profesjonelle organisasjoner: IBF, WBA, WBO og IBO. Usyks kvadruppel-tittelforsvar skal etter planen arrangeres i juni. Ifølge BoxRec har han vunnet alle sine 19 kamper, hvor av 13 på knockout.

Fakta Ubeseiret i proffringen Oleksandr Usyk Kallenavn : The Cat

Fra : Simferopol, Ukraina

Alder : 35

Høyde : 191

Vekt : 100,4 kg (mot Anthony Joshua i september 2021)

Amatørkarriere : OL-gull, VM-bronse og VM-gull i tungvekt. EM-bronse i mellomvekt, og EM-gull i lett tungvekt.

Proffkarriere : 19 seirer (13 KO) – ingen tap.

Hadde tidligere alle de fire store VM-beltene (WBC, WBA, IBF og WBO) i cruiservekt. Har vunnet tre kamper etter at han gikk opp til tungvekt. Vis mer

Usyk mener det vil bety mer Ukraina at han finner frem hanskene igjen, enn at han «løper rundt» i Kyiv med et maskingevær.

TITTELJUBEL: Oleksandr Usyk med det urkainske flagget etter seieren over Anthony Joshua.

Han oppholdt seg i London, der han var med på innspillingen av et TV-spill, da Vladimir Putin gikk til krig mot nabolandet. Oleksandr Usyk avsluttet umiddelbart oppdraget og satte av gårde østover for å melde seg til militær tjeneste.

Han har siden inngått i den territoriale forsvarsstyrken i hovedstaden Kyiv, der tidligere tungvektsmester Vitalij Klitsjko er borgermester.

PS! Anthony Joshua, som vant OL-gull i supertungvekt i London for ti år siden, fikk en klausul om garantert returkamp da han inn satte sine titler på spill mot Oleksandr Usyk for et halvt år siden. Usyk vant OL-gullmedaljen i tungvekt i 2012.