Småskadet Ruud tapte for Bublik – Norge røk ut av Davis Cup-kvalifiseringen

HASLE, OSLO (VG) (Casper Ruud - Aleksandr Bublik, 4–6, 7–5, 4–6) Casper Ruud slet med en småskade og Kasakhstans trompet, og klarte ikke holde Norges sluttspilldrøm i live.

MÅTTE FÅ BEHANDLING: Casper Ruud har slitt med en strekk i en magemuskel, og ble behandlet tidlig i tredje sett.

5. mars 2022 18:34 Sist oppdatert nå nettopp

Ruud måtte få behandling av fysioterapeut Alexander Brun tidlig i tredje sett. Nordmannen ble liggende mens fysioen behandlet mageregionen, som Ruud har slitt med etter finaleseieren i Buenos Aires 13. februar.

Skaden gjorde at han gikk glipp av turneringer i Santiago og Rio de Janeiro, og også at trener Christian Ruud satte ham ut av double-laget for å redusere totalbelastningen.

Det var 1–1 etter de to første sett, Ruud ble brutt i sitt første servegame av det avgjørende settet og klarte aldri hente seg inn.

Ruud tapte kampen, og forhåndsfavorittene fra Kasakhstan vant kvalifiseringen til Davis Cup med 3–1 sammenlagt.

Trompetist

Kasakhstan var mannssterke på tribunen, med en slagkraftig tromme og trompetist som vekslet mellom å spille filmmusikk fra Gudfaren og de seneste hitene.

Midtveis i andre sett fant Ruud det nødvendig å si ifra til dommeren, hvorpå kamplederen ba om økt stillhet rundt poengene:

Casper Ruud måtte vinne for å gi Viktor Durasovic muligheten til å sende Norge til sluttspillet av Davis Cup for aller første gang.

Sterk serving

Bublik utnyttet sin merkevareserve og servet inn hele åtte ess i første sett. Da han i tillegg brøt Ruuds femte servegame, servet han hjem settet til 6–4.

Servebalansen ble utjevnet i andre sett, Ruud traff på flere av førsteservene og sto bedre mot Bublik.

Så spilte han seg frem til fire settballer, misbrukte alle – før han til slutt lyktes å bryte Bublik på sin femte settball, 7–5 i andre sett. I det tredje var Bublik førende fra start.

Norge skal tilbake til den såkalte World Group I av Davis Cup for å få muligheten til et nytt sluttspill neste år.