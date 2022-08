VM-sjefen dro hit for å bli inspirert

Berit Svendsen reiste til Øyafestivalen for å se hvordan hun kan løse en av Ski-VMs store utfordringer.

Den australske post-punk artisten Nick Cave & The Bad Seeds flørter med publikum på Øyafestivalen i Oslo denne sommeren. VM-sjef Berit Svendsen var til stede under festivalen.

30. aug. 2022 10:16 Sist oppdatert nå nettopp

GRANÅSEN: Om to og et halvt år blir det en rekordstor folkefest i Trondheim. Ski-VM i Granåsen skal samle over 300 000 mennesker gjennom to uker.

Det er Trondheim som har rekorden for antall solgte billetter i et Ski-VM. I 1997 ble det totalt solgt 300 000 billetter til øvelsene i Granåsen. Ingen har matchet den rekorden siden. VM-ledelsen har flere ganger uttalt at de ønsker å sette ny publikumsrekord i 2025.