Hovland kjemper om seieren i The Open: – Ikke noe sted som kan toppe det

Viktor Hovland (24) leverte fantastisk golf på den tredje dagen i The Open. Før den siste dagen ligger han på delt førsteplass og har nå muligheten til å vinne karrierens første majorturnering.

16. juli 2022 21:13 Sist oppdatert 10 minutter siden

Kun Rory McIlroy klarte å holde følge med Hovland under lørdagens runde. Mens flere av de andre i teten falt fra, gikk både Hovland og McIlroy begge seks slag under par og tok seg til 16 slag under par for turneringen.

– Ja, det var ganske kult. Det er trolig noe jeg ikke vil glemme med det første, sier Hovland i pressesonen etter runden.

McIlroy (nummer to på verdensrankingen) og Hovland (nummer ni på verdensrankingen) spilte sammen på lørdagens runde, og de imponerte med det ene slaget etter den andre. Etter å ha fulgt hverandre tett, avsluttet de begge med birdie på hull 18, noe som gjør at de har skaffet seg en stor ledelse ned til de nærmeste konkurrentene.

Fakta Viktor Hovland i majorturneringer 2019: The Masters - delt 32. plass (beste amatør)

2019: U.S. Open - delt 12. plass (beste amatør)

2020: PGA Championship - delt 33. plass

2020: U.S. Open - delt 13. plass

2021: The Masters - delt 21. plass

2021: PGA Championship - delt 30. plass

2021: U.S. Open - trakk seg under den andre runden

2021: The Open - delt 12. plass

2022: The Masters - delt 27. plass

2022: PGA Championship - delt 41. plass

2022: U.S. Open - misset cutten Vis mer

Cameron Young og Cameron Smith, som gikk i lederball lørdag, følger nærmest, fire slag bak Hovland og McIlroy.

33 år gamle McIlroy har vunnet fire majorturneringer tidligere i karrieren, men vi må tilbake til 2014 for å finne hans forrige majorseier. Hovland har på sin side delt 12. plass som sitt beste resultat i en majorturnering.

Aldri tidligere har en norsk herrespiller vunnet en majorturnering i golf. På kvinnesiden har Suzann Pettersen vunnet to majorturneringer. Hun har en delt annenplass som best fra kvinnenes The Open. Årets utgave av The Open er den 150. i historien. Turneringen spilles på tradisjonsrike Old Course på St. Andrews - ansett som golfsportens vugge.

På spørsmål om hva det det vil bety for Hovland å bli den første norske majorvinneren og å vinne på St. Andrews, svarer han:

– Jeg tror ikke det er noe sted som kan toppe det. Jeg så alltid på The Open da jeg vokste opp. Å vinne den majorturneringen som er nærmest hjemme, det ville vært veldig kult.

IMPONERTE: Viktor Hovland har vært med i toppen under alle de tre rundene i The Open, og er i delt ledelse før avslutningen.

Viktor Hovland lå på delt tredjeplass før den tredje runden.

Med sine 10 slag under par, var han tre slag bak Cameron Smith som ledet før lørdagens runde. Det hentet likevel nordmannen ganske fort inn. På hull 3 og 4 vartet han opp med enestående putter.

– Har du sett, Viktor Hovland! Går ut i hundre og pil bue her. Setter den andre monsterputten på rad. To birdies på rappen og delt ledelse. Åh herregud, jeg er ikke sikker på om jeg har hjerte til det her, sier Viaplay-kommentator Joakim Mikkelsen.

Hovland ga seg ikke der. På hull 6 fikk han sin fjerde birdie på rad.

– Hva er det du er laget av? Måtte Mikkelsen da spørre seg selv.

En annen som virkelig leverte varene i dag var Rory McIlroy. Han og Hovland startet dagen likt. Med et helt utrolig bunkerslag på hull 10 hentet nordiren inn forspranget til Hovland og de fulgte hverandre tett resten av runden, som endte med at de deler ledelsen før den siste runden.

Søndag spiller de også sammen. Da går de ut i lederballen klokken 15.50.