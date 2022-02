Det norske curlingparet til OL-finale. Fra småkrangling til full glede.

Ekteparet Kristin Skaslien og Magnus Nedregotten kan ta Norges første gull i curling på tjue år. Da de sikret finaleplassen skjedde det ikke uten frustrasjon på isen.

7. feb. 2022 14:42 Sist oppdatert nå nettopp

(Norge-Storbritannia 6–5) Den spontane seiersklemmen til Skaslien og Nedregotten kom etter en enorm snuoperasjon.

Spenningen varte til siste slutt. Det var helt åpent da det gjensto to steiner. Norge hadde fordelen av den siste stenen på stillingen 5–5. Men der satte det norske laget den siste steinen og vant kampen 6–5 etter en utrolig spennende kamp.

Men seieren satt langt inne.

Det var først med tre poeng og utklassing i den sjette av åtte runder at Norge gikk opp i ledelsen for første gang. Men 5–4 ledelsen hadde ikke kommet uten frustrasjon på isen.

I semifinalen var ekteparet fra Fornebu under hardt press. Steinene gikk ikke Norges vei i starten og curlingparet slet med å finne flyten.

Snudde etter kjegling

For fire år siden fikk de bronse etter mye dramatikk utenfor banen. Men de to ble landskjent for de opphetede diskusjonene foran åpen mikrofon under kampene. Det ble ikke stille i hallen denne gang heller.

Før britene gikk opp til 3–1 ble småkranglingen hentet frem igjen.

– Så vi er der igjen nå da, sa Kristin Skaslien til makker og ektemann da stenene ikke gikk Norges vei.

– Ja, nå er vi der igjen, svarte Nedregotten.

– Greit, nå er vi der igjen, kvitterte Skaslien kort.

– Så går vi ut av det og fortsetter som vi gjorde i stad, avsluttet Nedregotten den sure ordvekslingen.

Muligens var det nettopp denne diskusjonen Norge trengte. For deretter gikk det Norges vei.

Lagene fulgte hverandre i siste delen av kampen. Det norske laget var hardt presset av laget fra Storbritannia i hvite trøyer.

Mens ropene til Skaslien gjallet i hallen begynte de norske stenene å slå ut motstandernes stener. Da viste det norske laget at det ikke var tilfeldig at de kom til semifinalen med fem seire på rad i bagasjen.

– Det er bra, kunne Nedregotten konstatere på stillingen 5–4 i sjuende runde.

Men presset avtok aldri. Før siste runde utlignet Storbritannia til 5–5, men der hadde Norge fordelen av siste stenen. Og de harde norske stenene ryddet boet på vei til den siste avgjørende stenen.

Tredje finale

Seieren og billetten til finalen betyr at Norge kan ta sitt første OL-gull i curling på tjue år. Det har ikke skjedd siden Pål Trulsen og hans mannskap skapte et av de mest minneverdige øyeblikkene under OL i Salt Lake City i 2002. Det er nå tjue år siden. Den gang ble gullet avgjort med millimeterpresisjon i siste øyeblikk.

Også Thomas Ulsrud og hans mannskap spilte OL-finale under OL i Vancouver i 2010. Den gang tok Canada gullet på hjemmebane.