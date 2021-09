Schumachers kone i ny dokumentar: – Nå beskytter vi Michael

I en kommende dokumentarfilm om Michael Schumacher (52) snakker hans familie ut om tiden etter den alvorlige skiulykken for åtte år siden.

SAVNER EKTEMANNEN: Corinna Schumacher og ektemannen Michael avbildet i Madonna di Campiglio i 2005.

– Selvfølgelig savner jeg Michael hver dag. Det er ikke bare jeg; barna, familien, faren hans, alle rundt ham, sier kona Corinna Schumacher i dokumentaren, gjengitt av blant andre The Mirror og RaceFans.

I romjulen 2013 falt Michael Schumacher og slo hodet mot en stein mens han kjørte på ski med sin sønn Mick. sammensøtet var så voldsomt at bare hjelmen skal ha reddet ham fra døden.

Siden har Michael Schumachers liv for offentligheten vært omgitt av mange spørsmål og få svar.

Familien har uttalt seg lite om tilstanden til mannen som vant Formel 1 syv ganger. Schumacher selv har ikke blitt sett i offentligheten siden ulykken.

15. september kommer en ny dokumentar om Schumacher på Netflix. Der åpner hans kone Corinna (52) seg noe mer om livet de siste syv årene.

– Alle savner Michael, men Michael er her. Annerledes, men han er her. Det gir oss styrke, sier hun.

Hun bekrefter at ektemannen bor hjemme sammen med familien og at han fremdeles får behandling etter ulykken for snart åtte år siden.

– Vi vil gjøre alt for at Michael blir bedre og sørge for at han er komfortabel. Gjøre at han kjenner familien og vårt bånd. Uansett hva, så vil jeg gjøre alt jeg kan. Det vil vi alle, sier hun.

– Vi prøver å leve videre som en familie slik Michael hadde ønsket og fortsatt ønsker. Vi går videre med livene våre. «Privatliv er privatliv» sa han alltid. Det er veldig viktig for meg at han kan fortsette å få ha sitt privatliv så mye som mulig. Michael beskyttet alltid oss. Nå beskytter vi Michael.

Mens faren har fått behandling for ulykken, har eldstesønnen Mick (22) tatt opp arven etter sin far.

SØNN: Mick Schumacher.

I 2021-sesongen debuterte han for Haas-laget i Formel 1. 22-åringen innrømmer i dokumentaren at det hadde vært spesielt å få snakket med sin far om dette.

– Jeg tror pappa og jeg, vi ville forstått hverandre på en annen måte fordi vi snakker det samme språket – motorsportspråket. Vi ville hadde mye å snakke om. Det er der tankene mine pleier å være, jeg tenker at det hadde vært så kult. Jeg ville gitt opp alt bare for det, sier Mick.