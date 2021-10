Gladmelding for OL-vinneren: – Vi er veldig lykkelige

Jørgen Graabak og kjæresten Ida Bekken venter en liten gutt.

Ida Bekken og Jørgen Graabak blir foreldre for første gang våren 2022.

– Gutten ser frisk og rask ut. Det er ingen selvfølge, så det er vi veldig glade for.

Det sier kombinertutøver Jørgen Graabak til Adresseavisen.

Våren 2022 blir han og kjæresten Ida Bekken foreldre for første gang.

– Ida opplever selvfølgelig noen effekter av å skape et nytt liv, men hun er i veldig fin form. Vi har rett og slett mye å være takknemlige for nå, sier Graabak.

– Vi er veldig lykkelige, og har for alvor kommet inn i «gravidbobla».

Og for dem som lurer på om OL blir påvirket av fødselen, kan Graabak fortelle at det ikke vil bli kræsj:

– Jeg kan betrygge med at vi har veldig god margin til at det skal gå fint med tanke på OL. Jeg er veldig glad for at jeg etter all sannsynlighet kommer til å være ved Idas side både før, under og etter fødselen.

Graabak tok individuelt OL-gull i Sotsji i 2014. Han er et av Trøndelags OL-håp i Beijing til vinteren.

Har trøblet

Tidligere i høst sa han dette til Adresseavisen om egne gullsjanser i OL:

– Jeg er en medaljekandidat. Eller en gullkandidat. Det er derfor jeg skal til OL. Jeg har ingen garantier på at det går bra, men jeg må tenke at det skal gå bra.

I langrennsløypa var den tidligere OL-vinneren blant de beste sist vinter. Men prestasjonene i hoppbakken sto i sterk kontrast til langrennsformen.

Han peker på to årsaker til svikten: Mangel på oppfølging og strengt smittevern.

– Da trenerne våre ble permittert i fjor, måtte jeg klare meg uten oppfølging i flere måneder. I tillegg var jeg svært forsiktig selv. Jeg holdt meg unna alt og alle. Den kombinasjonen går for en stund, men ikke i mange måneder. Jeg er ikke i tvil om at det gikk utover hoppingen min.

Kombinertutøveren er i ferd med å legge ned de aller siste forberedelsene før sesongen starter om én måned.

Graabak ville ikke friskmelde seg helt, men:

– Jeg er tilbake på et godt nivå. For hver uke blir det bedre. Det er snakk om små marginer i hoppbakken. Men med god oppfølging, en mer normal hverdag og mye hopping i ulike bakker, ser det ut som jeg er tilbake der jeg skal være.

Men nå er det ikke «bare» OL han ser frem til:

– Vi gleder oss veldig til å bli tre til våren.