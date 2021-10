Debut for O`Brien da Storm ble knust på hjemmebane

Tromsø Storm gikk på sesongens første hjemmetap.

33 minutter siden

Tromsø Storm-Gimle 66–96 (12–18, 16–19,11–25 og 27–34)

Tromsø Storm hadde vunnet begge sine to hjemmekamper før Gimle gjestet Tromsøhallen søndag ettermiddag. I oppgjøret fikk også hjemmepublikummet for første gang se den amerikanske nykommeren Kevin Scott O`Brien, som er blitt hentet inn for å erstatte Akiean Frederick, som ble sendt hjem etter kun to kamper.