Birgit Skarstein gikk så å si direkte fra gull i sommerens Paralympics til satsing på langrenn.

Solen er på vei opp, men holder seg enn så lenge bare i horisonten. Det passer fint når Birgit Skarstein og resten av rolandslaget skal i gang med dagens økt.

Frostrøyken står til værs der hun setter seg ut i båten, den samme hun vant gull i under sommerens Paralympics i Tokyo. Men hun er langt ifra mett. Derfor må det trenes. Det gjør rolandslaget så lenge som mulig på Årungen. Vannet fryser til is noen uker etter praten med Aftenposten, men da setter Skarstein & co. seg bare på romaskinen inne istedenfor.