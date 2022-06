Tror Ruud er sjanseløs: – Dette er Nadals lekegrind

PARIS (VG) Journalistene i Paris tror Casper Ruuds (23) mulighet for seier er særdeles små, men Richard Evans (83) som dekket sitt første French Open i 1961 er positiv på Ruuds vegne.

5. juni 2022 14:25 Sist oppdatert nå nettopp

Dersom Casper Ruud slår Rafael Nadal i French Open-finalen, vil det være en sensasjon av de sjeldne.

– Casper er på det verste tenkelig stedet for ham nå. Dette er Paris og Roland Garros mot Rafael Nadal. Det er det tøffeste tenkelige scenarioet for ham, sier Ignacio Albarran Marcos i spanske Diario AS til VG like før kampen starter.

Nadal spiller for sin 22. Grand Slam-triumf, den 14. på grusen i Paris. Ruud spiller sin aller første finale.

– Dette er Nadals lekegrind. Folk støtter ham veldig her, sier Marcos.

SPANSK JOURNALIST: Ignacio Albarran Marcos i spanske Diario AS.

Både Nadal og Ruud testet grusen i korte treningsøkter søndag formiddag. Francesca Paoletti, journalist i italenske Super Tennis, gleder seg stort til finalen.

– Dette blir tøft for Casper, for han beundrer Rafa veldig mye. Det vil antagelig påvirke ham når han spiller, tror jeg, sier Paoletti til VG.

FINALEKLAR: Casper Ruud etter semifinaleseieren over Marin Cilic.

Hun tror ikke på en norsk sensasjonsseier.

– Om Nadal er frisk og rask, og han ikke har noen problemer med foten sin, så tror jeg Ruud har veldig liten sjanse for å være ærlig. Nadal har så mye erfaring. Og dette kan være hans siste mulighet for seier i en Grand Slam, sier Paoletti.

ITALIENSK JOURNALIST: Francesca Paoletti i Super Tennis.

Både den spanske og italienske journalisten tror Ruud kommer til å få merke at Nadal hra «hele» Paris i ryggen under kampen.

Siden 2018 har Ruud trent ved Rafa Nadal Academy på Mallorca. Akkurat i dag tviler Paoletti på om det er en fordel.

– Nadal kjenner nok hans hemmeligheter, sier Paoletti.

Richard Evans er 83 og engasjert til stede i pressesenteret under banen hvor finalen skal stå. Han dekket sitt første French Open som journalist i 1961, og har vært på jobb på Grand Slam-turneringen hvert eneste år siden, med unntak av de to siste på grunn av coronapandemien. Han kommenterte tennis for BBC i 20 år fra 1980-tallet. Nå jobber han for Tennis Channel.

JOURNALIST: Richard Evans fra Tennis Channel.

– Ja, selvsagt har Ruud en mulighet. Men det kommer an på Nadal og hans form. Kan kroppen hans tåle dette? Ingen vet hvor mye kroppen hans klarer. Ruuds sjanse er en lang kamp, å ta den til fem sett, sier Evans til VG.

Han er imponert over utviklingen til Ruud.

– Men kanskje anledningen blir for mye for ham? På den annen side, han virker som en fokusert person. Uansett så er det utrolig for ham og norsk tennis dette. Han er en fin ung og fin gutt og i dag vil verden vil se ham spille, så bravo, sier Evans til VG.