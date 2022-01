Lando Norris «føler seg klar» til å slå Verstappen og Hamilton

Lando Norris (22) viste i 2021 igjen klasse bak rattet. Han mener det er mulig å slå toppduoen Max Verstappen/Lewis Hamilton.

GODE BUSSER: Lando Norris (t.h.) sammen med verdensmester Max Verstappen i sesongavslutningen i Abu Dhabi i desember 2021.

Nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Også i år skal briten fra Bristol kjøre for McLaren. Med tanke på at Red Bull og Mercedes dominerte klart, var det sterkt av Norris å ta fire pallplasser - med 2. plass på Monza som høydepunktet.

Formel 1-profilen lå godt an til å vinne i Sotsji - men tabbet seg ut. Da himmelens sluser åpnet seg over Svartehavets bredd, ble Norris bedt om å kjøre inn og bytte dekk. Det gjorde han ikke, og på det såpeglatte underlaget slet han etter hvert med å holde bilen på banen. Lewis Hamilton byttet dekk - og tok etter hvert seieren, til tross for at Norris hadde hatt en stor ledelse.

Med helt nye regler i 2022 håper McLaren å ta et steg opp.

I et intervju med Express uttrykker Norris at han er klar for å kjempe med førerne helt i teten. Han peker på det er viktig med erfaring i å slåss med de beste:

– Når du kommer stadig oftere i den posisjonen, føler du deg klar til å slå dem.

Les også Formel 1-profil hardt ut mot dødstrusler: «En ekstrem tone»

Nylig ble det kjent resultatet av en avstemning blant førerne hvem de mente var best i 2021-sesongen. Verstappen vant foran Hamilton - og med Norris på 3. plass, foran Ferrari-duoen Carlos Sainz og Charles Leclerc.

Viaplay-kommentator Atle Gulbrandsen kommenterer uttalelsene fra Norris slik:

– På denne tiden av året vil alt vi sier om kommende sesong kun være spekulasjoner. Vi vet ikke styrkeforholdet mellom de ulike teamene før testingen begynner. Med et helt nytt regelverk så starter alle med blanke ark, og det er ikke gitt at Red Bull og Mercedes skal være i toppen, selv om det er mest sannsynlig.

– McLaren og Lando Norris har høye ambisjoner, som de fleste andre. De viste gode takter i 2021, så jeg håper de er nærmere toppen. Jeg tror imidlertid Mercedes og Red Bull vil starte sesongen på topp også i 2022, også holder jeg Ferrari som en joker.

Les også Ferrari likestiller Leclerc og Sainz: – Kan igjen bli et toppteam

Det var i 2019 at Lando Norris, den gang bare 19 år gammel, fikk sjansen i McLaren - med Carlos Sainz jr. som teamkollega. I et intervju med ITV, gjengitt av Sky, innrømmer Lando Norris at han var deprimert og bekymret for sin Formel 1-fremtid. Han snakket om press og stress:

– Spesielt i min alder - jeg kom inn i formel 1 som 19-åring - er manges øyne på deg. Det tok på å håndtere alt dette. Jeg følte at jeg ikke visste hva som kom. Hvis dette går galt, hvis jeg ikke får fortsette neste sesong, hva blir utfallet av alt dette?

– Kommer jeg til å kjøre Formel 1 neste år? Hvis ikke, hva skal jeg gjøre? For jeg er virkelig ikke så god til noe annet her i livet, sa Lando Norris.