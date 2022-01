Foss-Solevåg ledet stort – så ble rennet avlyst

Sebastian Foss-Solevåg (30) leverte en strålende førsteomgang i slalåmkonkurransen i Zagreb, men utfordrende forhold gjorde at konkurransen ble avlyst og resultatet strøket.

FIKK IKKE KJEMPE OM SEIEREN: Sebastian Foss-Solevåg ledet etter førsteomgang i Zagreb.

6. jan. 2022 14:28 Sist oppdatert nå nettopp

Foss-Solevåg hadde en ledelse på 49 hundredeler ned til sveitsiske Roman Zenhaeusern på andreplass, og lå dermed meget godt an til å ta sin andre slalåmseier på rad.

Det fikk han aldri muligheten til, for etter at bare 19 løpere hadde satt utfor i løpet av en time bestemte juryen seg for å avlyse rennet. Da hadde arrangøren jobbet hardt for å gjøre løypen klar for de resterende løperne.

– Grunnet de ugunstige forholdene og av hensyn til sikkerhet og rettferdighet har juryen besluttet å avlyse dagens slalåm for menn i Zagreb, skriver Det internasjonale skiforbundet (FIS) på Twitter.

I det forrige slalåmrennet i klassiske Madonna di Campiglio gikk Foss-Solevåg til topps på dramatisk vis:

Nordmannen topper slalåmcupen sammenlagt med 140 poeng etter to renn. Det er likt med Kristoffer Jacobsen, og i Zagreb så det ut som Foss-Solevåg skulle ta mange poeng på svensken. Jacobsen lå på tiendeplass, hele 2,22 sekunder bak Foss-Solevåg.

Slalåmrennet i Zagreb skulle i utgangspunktet blitt kjørt onsdag, men ble da utsatt siden forholdene var for dårlige. Torsdag virket forholdene gode nok til å gjennomføre to omganger i den kroatiske hovedstaden, og Foss-Solevåg var den første til å kaste seg ut i løypen.

Han fikk ordentlig fart på skiene, og i målhenget mistet han brillene. Uansett hadde han ingen problemer med å ta seg i mål på tiden 55,26.

Det viste seg å være en supertid, og de påfølgende utøverne var ikke i nærheten av å true den. Zenhaeusern var nærmest 49 hundredeler bak, etterfulgt av franske Clement Noel ytterligere ni hundredeler bak.

Henrik Kristoffersen gjorde på sin side et par store feil, og lå 2,89 sekunder bak Foss-Solevåg. Timon Haugan, Lucas Braathen og Alexander Steen Olsen rakk aldri å sette ut fra start før rennet ble avlyst.

Verdenscupen i alpint fortsetter med storslalåm og slalåm i sveitsiske Adelboden lørdag og søndag.