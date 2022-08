Hansen vil ikke se reprisen av selvmålet - Ikke noe poeng i å se at jeg kåler den i mål

Tabben ble ikke avgjørende, men heller satt på kontoen for «svakt keeperspill».

TAR SELVKRITIKK: André Hansen er enig i at det første baklengsmålet burde ha vært unngått.

Sandefjord - Rosenborg 2 - 5 (2 - 2): - Nå som det først var mye folk på stadion her, er det bra at det ble underholdende for dem. Det ble veldig mye tut-og-kjør-fotball. Spesielt i første omgang.

Det sier André Hansen til Adresseavisen. Han er blant de aller siste som kommer ruslende ut av bortegarderoben på Release arena, med et vaskenett over skulderen.