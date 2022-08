RBKs midtbanesjef på landslaget: - Tidenes mest fortjente uttak

Emilie Joramo øynet håp om spill for Norge da Sjögren fikk sparken.

Relativt god stemning blant RBKs fire landslagsuttatte spillere. Fra venstre Sara Iren Lindbak Hørte, Anna Jøsendal, Mathilde Harviken og Emilie Joramo.

Nå nettopp

– Det er hundre prosent tidenes mest fortjente uttak. Joramo har prestert enormt bra over tid, og det er veldig fortjent at hun er med i denne troppen. Hun kunne vært med tidligere også, for hun har vært sinnsykt god i hele år. Så det blir skikkelig spennende å se henne på landslaget.

Det sier den eneste RBK-spilleren som fikk spilletid i EM, Anna Jøsendal, om Emilie Joramo.