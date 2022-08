RBK-sjefen fikk akkurat det han ønsket seg

Rosenborg Kvinner gnistret ikke, men klarte likevel å gjøre jobben i nest siste kamp av grunnspillet.

Emilie Joramo, Selma Sól Magnúsdóttir og de andre RBK-spillerne kunne omsider juble for tre poeng mot Kolbotn. Her fra en tidligere kamp.

14. aug. 2022 16:53 Sist oppdatert 13 minutter siden

Kolbotn – Rosenborg 0–2 (0–1)

Et straffespark og en midtstopperscoring ble avgjørende da RBK sikret en viktig borteseier mot Kolbotn. En kamp der Steinar Leins lag dominerte uten at de kjørte fullstendig over motstanderen.