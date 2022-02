Oftebro trente alene: – Alt falt sammen

ZANGJIAKOU/OSLO (VG) Jarl-Magnus Riiber er smittet. Lagkameratene er nærkontakter. Det var en ensom Jens Lurås Oftebro som tuslet alene rundt i OL-løypene.

TRIO AV NÆRKONTAKTER: Espen Andersen, Espen Dalhaug Bjørnstad og Jørgen Nyland Graabak måtte trene i en egen løype for nærkontakter.

– Det har ikke vært så gøy. Jeg hadde håpet at OL skulle være noe annerledes enn dette her. Det blir et sjokk å få dette i mitt første OL, sier Jens Lurås Oftebro til VG.

Torsdag testet hans lagkamerat og et av Norges største gullhåp, Jarl-Magnus Riiber, positivt for coronaviruset. Drømmen som de alle har jobbet mot, vinter-OL, føles plutselig usikkert.

– Det skaper uro. Vi får være nøye med smittevern fremover, sier Oftebro.

Han var ute og trente alene fredag. De andre lagkameratene er definert som nærkontakter og måtte trene i en separat løype.

– Selv om jeg ikke er nærkontakt, er jeg alene. Så jeg føler meg litt isolert fra de andre, sier Oftebro.

– Vi levde i troen om at Jarl hadde en falsk positiv test. Men da den andre positive kom, kjente jeg at alt falt litt sammen. Det var ikke noe gøy det. Da tok jeg en treningsøkt for å få ut litt tanker, legger han til.

Han minner om at inkubasjonstiden for corona er ulik fra person til person. Langrennslandslagets lege Øystein Andersen fortalte at det kunne variere fra 2–10 dager da smitten herjet i deres lag.

– Vi frykter det verste, men føler oss tryggere og tryggere, sier Oftebro om spenningen rundt om de andre på laget også er smittet.

Estiske Kristjan Ilves, som trener med det norske laget, var den første som testet positivt. Deretter var det Riiber som fikk den nedslående beskjeden. Oftebro har vært i kontakt med kameratene i isolasjon.

– Det er ikke noe kjekt for noen av oss, sier han og lover å kjempe for de isolerte lagkameratene.

– Vi skal gi det vi kan. Vi skal stille sterkt og vise at er et godt mannskap selv uten Jarl.