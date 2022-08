RBKs storscorer har 17 måneder igjen av kontrakten: – Ikke hørt noe

Mens RBK har signert to nye angrepsspillere, har Ole Sæter kontrakt som går ut neste år. Nå er trønderen klar for å ta opp konkurransen.

Ole Sæter har fått ny konkurranse på topp i Casper Tengstedt og angrepsspiller Kristall Mani Ingason.

8 minutter siden

– Jeg synes begge to virker begge pigge. Vi har behov for det og det er to typer som tilfører laget veldig mye, sier Ole Sæter.

Ole Sæter gliser og det med god grunn. Denne sesongen har blitt gjennombruddet for spissen som ble hentet til RBK i fjor.