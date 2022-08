Full Høgmo-jubel – tilbake på tabelltoppen og lukter på målrekord

Da gullrivalene snublet benyttet Per-Mathias Høgmo og Häcken sjansen til å gjenvinne tabelltoppen i svensk fotball. Helsingborg ble knust 5-0 mandag.

Per-Mathias Høgmo nyter suksess i svensk fotball.

NTB

17 minutter siden

Utfordrerne Djurgården, Malmö og AIK snublet alle i sine seriekamper i helgen. Det ga Häcken en kjempemulighet, som Høgmos menn utnyttet til fulle.

Allsvenskans mest produktive lag scoret like godt fem mål mot bunnlaget Helsingborg. Dermed har Häcken nå scoret 41 mål på 17 kamper så langt denne sesongen. Det gir et snitt på 2,47 mål per kamp.

Fortsetter Göteborg-laget på samme måte, blir det 74 mål når sesongen er over.

Skulle Häcken klare å heve det målsnittet med bare noen få hundredeler, er Hammarbys toppnotering fra 2019-sesongen truet. «Bajen» fikk 75 nettkjenninger det året, og det er overlegen målrekord i Allsvenskan på 2000-tallet.

– Vi har gjort 15 mål på de fire siste kampene, og det viser at vi har en skarp angrepsrekke, sa trener Høgmo til Expressen etter kampen.

Han gledet seg også over at mannskapet hans holdt nullen for første gang denne sesongen.

Mandag var det 19-åringen Oscar Uddenäs som glitret aller sterkest i Høgmos mannskap. Han scoret tre ganger på veien mot den knusende seieren. I tillegg ble det mål av mer erfarne Blair Turgott og Johan Hammar.

Seieren betyr at Häcken har ett poeng til gode på Djurgården på toppen av tabellen i svensk fotball. Hammarby følger ytterligere poenget deretter. AIK er fire poeng bak Høgmos lag.