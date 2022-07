Rekdal gikk rett til dommergarderoben: - Markus er fortvilt

Kjetil Rekdal mener Markus Henriksen aldri skulle hatt rødt kort. - Han er fortvilt, sier treneren om RBK-kapteinen. Dommer Tore Hansen står på avgjørelsen sin.

3. juli 2022 22:38 Sist oppdatert 11 minutter siden

VIKING - ROSENBORG: 1–1 (0–1)

Da Victor Jensen ble taklet stygt av Zlatko Tripic med kun minutter igjen å spille i Stavanger, kokte det over for RBK-kaptein Markus Henriksen. Han dyttet Tripic, og dermed ble begge to sendt av banen med rødt kort.