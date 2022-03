Medaljehåpet lever for Wiklund. Oppvaskmøtet endret mye.

HAMAR (Aftenposten): Etter første dag ligger Ragne Wiklund på 5. plass i allround-VM i Vikingskipet. To år etter at Norges beste skøyteløpere skrev et krast brev til sitt eget forbund, ser de lyset i tunnelen.

Ragne Wiklund var storfornøyd etter 500 meter i VM. Hun satte ny pers, men det holdt bare til en 9. plass i Vikingskipet.

Kritikken de 16 aktive var enige om, ble samlet i mange punkter: