Trøbbel med fotballbane i Trondheim – cupfest må flyttes

Nardo FKs nye fotballbane tåler ikke kulde. Klubben fortviler over konsekvensene problemene gir.

Sportssjef Thomas Erikstad kjenner på det nye kunstgressdekket på Nissekollen. Han håper de får skiftet ut innflyllet så fort som mulig.

Nå nettopp

– Vi syns det er bra med miljøvennlig granulat, men det er ikke laget for vinteråpne baner eller toppfotball. Det er nitrist for en klubb som Nardo at det ikke fungerer.

Det sier sportssjef Thomas Erikstad i Nardo FK til Adresseavisen.