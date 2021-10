Norges klare OL-ulempe: – Føltes litt som juks

Mens konkurrentene trener jevnlig på såkalte airbags, må norske utøvere reise til Sverige. – Har ganske mye å si, sier Marcus Kleveland.

Her skal landslagets Markus Olimstad akkurat til å lande på airbagen i Trysil. Den er nå flyttet til Marikollen, men er ennå ikke i bruk.

Strukturen minner om et hoppeslott. Og det har revolusjonert snowboard-sporten de siste årene.

Airbag, heter det, en konstruksjon som gjør at snowboardere kan trikse og lande helt mykt. For mange av verdens beste kjørere er airbag helt essensielt i OL-oppkjøringen. Det er imidlertid ingen airbag å trene på i Norge nå. Det er en stor ulempe for Norges OL-håp.