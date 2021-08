Durant ledet USA til OL-gull i basketball: – Vi er blitt venner for livet

Frankrike ga favoritten kamp til døren i basketballfinalen for menn lørdag, men med Kevin Durant i spissen innkasserte USA sitt fjerde strake OL-gull.

Anført av Kevin Durant innfridde storfavoritt USA i OL-finalen i basketball og hentet hjem gullmedaljen.

NTB

35 minutter siden

Durant sluttet seg til Carmelo Anthony som eneste mannlige spillere med tre OL-gull i basketball. Anthony vant sine i 2008, 2012 og 2016. Durant vant sitt første i 2012 og har nå tre på rad.

Amerikanernes største stjerne hadde ingen planer om å la Frankrike gå seirende ut av finaleduellen, slik de gjorde da lagene møttes i gruppespillet i Tokyo. I OL-finalen noterte Durant seg for 29 poeng og seks returer og ledet USA til gull.

– Hver eneste av oss gjorde jobben hver eneste dag, fra trenerne og medisinerne til spillerne, sa Durant.

– Vi har bygget en familie og bygget et lag. Nå har vi fullført jobben, men vi er blitt venner for livet.

USAs gulltrener Gregg Popovich sammen med lagets største stjerne Kevin Durant under OL-finalen i basketball.

Følte presset

Kampen endte 87–82 i amerikanernes favør. Jayson Tatum bidro med 19 poeng og sju returer, mens Damian Lillard og Jrue Holiday scoret 11 poeng hver.

– Hver tittel er spesiell, men for å være ærlig har jeg aldri følt så tungt ansvar, sa trener Gregg Popovich, som har vunnet fem NBA-titler med San Antonio Spurs. Nå er han også gulltrener i OL.

– Vi spiller for så mange mennesker, for et helt land. Det var et tungt ansvar, og jeg har følt det i flere år. Nå føler jeg en stor lettelse.

– Jeg tror jeg føler mer glede enn lettelse, men definitivt er det også lettelse, sa Lillard.

– Alle har tvilt på oss. Derfor er dette spesielt, sa Draymond Green.

Kevin Durant var den store spilleren da USA vant OL-gull i basketball. Durant ble olympisk mester for tredje gang på rad og er ved siden av Carmelo Anthony eneste mann med tre OL-titler i basketball.

Avgjorde

USA tok tak i taktpinnen allerede fra start i finalen. Amerikanerne var på et tidspunkt 11 poeng foran franskmennene før halvspilt kamp. Frankrike fikk omsider stilt inn siktet og reduserte gapet til fem poeng. Lagene gikk til pause på stillingen 44–39 til USA.

Frankrike var hele tiden på skuddhold også etter hvilen, men slet med å komme à jour på poengtavlen. Da det gjensto ti sekunder var det kun tre små poeng som skilte lagene, men Kevin Durant tok ansvar fra straffelinjen og sikret amerikansk gull.

Evan Fournier og Rudy Gobert scoret 16 poeng hver for Frankrike, som nå har tre OL-sølv. Alle har kommet etter finaletap mot USA.

– De spilte bedre enn oss, rett og slett, sa Fournier.

USA har nå vunnet 16 OL-gull av 20 mulige og tatt medalje i samtlige leker de har stilt opp i (ett sølv og to bronse).