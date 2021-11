Åpenhjertig Ciljan: Har vurdert å legge opp

Per Ciljan Skjelbred bekrefter at han spiller for RBK også i 2022. Men 34-åringen innrømmer at han flere ganger i år også har tenkt på å legge opp.

- Det har vært så mange uker med skader. Både i vår og i sommer. Plutselig kom den første, så den andre, den tredje og den fjerde. Og når du sitter der, på sykkelen, på åttende uka... Da tenker du ditt, sier Per Ciljan Skjelbred.

33 minutter siden

Midtbanespilleren forteller nå om voldsom revansjelyst både personlig og på vegne av laget. Men snakker også om tankene som snek seg inn i vår og sommer, da han uke etter uke satt på ergometersykkelen.

- Det har vært så mange uker med skader. Både i vår og i sommer. Plutselig kom den første, så den andre, den tredje og den fjerde. Og når du sitter der, på sykkelen, på åttende uka... Da tenker du ditt, og det føles langt tilbake til fotballbanen. Så ja, jeg har vurdert det. Flere ganger i løpet av året, sier Ciljan til Adresseavisen.