Treningen hans kalles grensesprengende. Fire ganger i uken sykler han mellom seks og syv timer i strekk. Nils van der Poels vei til verdensherredømme i skøytesporten har vekket oppsikt.

Professor peker ut åtte grunner til at Nils van der Poels trening er så unik.

5–2 er den store «snakkisen» i Trenings-Norge om dagen. Det skal det svenske skøyteesset Nils van der Poel ha mesteparten av æren for. For ordens skyld: Nei, det er ikke snakk om Grete Roedes mirakelkur for vektnedgang.

I kjølvannet av de to OL-gullene på 5000 meter og 10.000 meter under vinterlekene i Beijing, publiserte skøyteløperen et over 60 siders langt treningsdokument. Der redegjør han for alle sine OL-forberedelser siden mai 2019. Dokumentet har fått både utøvere og forskere til å heve øyenbrynene opp mot hårfestet.