Åsane snudde til seier i sluttminuttene

Åsane var klare favoritter hjemme mot Skeid, og klarte til slutt å gjøre favorittstempelet verdig i en spennende kamp.

Åsane-spillerne kunne juble til slutt mot Skeid.

18. juli 2022 20:05 Sist oppdatert nå nettopp

Etter uavgjortresultatet borte mot Mjøndalen, sa Åsane-trener Morten Røssland at laget hans måtte vinne mot Skeid for å holde liv i drømmen om kvalikplass til Eliteserien.

Til tross for at de lå under med to mål, klarte oransjetrøyene å snu kampen i sluttminuttene, og tok tre viktige poeng mot bunnlaget fra hovedstaden.