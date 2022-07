Champagne-feiring for Vingegaard på den siste Tour-etappen – Kristoff på pallen på Champs-Élysées

Danske Jonas Vingegaard (25) syklet inn til sammenlagtseieren til Tour de France, som tradisjonen tro ble avgjort med en massespurt på ærverdige Champs-Élysées.

SKÅL! Jonas Vingegaard og Wout van Aert skåler i champagne på den siste etappen av Tour de France.

24. juli 2022 19:45 Sist oppdatert 9 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Jasper Philipsen vant – like foran Alexander Kristoff, som kom på tredjeplass etter foto finish.

– I dag var vi fokuserte og prøvde å være der, og da var vi der oppe. Jeg manglet litt på Jasper i superslag, men det var «close» bak der, så det var bra, sier Kristoff til TV 2 – og sier innsatsen var den «beste han har gjort her nede».

Australske Caleb Ewan mente på sin side at han ble hindret av nordmannen og at Kristoff presset ham mot gjerdet.

– Det er irriterende når en treg spurter kommer i veien. Han vet at han ikke kommer forbi de raskeste. Han vet at han ødelegger for meg. Det er frustrerende, sier Ewan til TV 2.

– Kanskje han er for gammel til å innse egne feil, sier han videre.

NUMMER TRE: Alexander Kristoff på tredjeplass bak Jasper Philipsen og Dylan Groenewegen.

Kristoff tok det hele med stoisk ro og mener selv han gjorde en «fair» spurt.

– Vi kjempet om det samme hjulet, men jeg følte at jeg var klart foran ham. Jeg byttet ikke mer linje enn de andre. Jeg føler at jeg gjorde en «fair» spurt, sier 35-åringen.

Med Triumfbuen som bakteppe for store deler av etappen, rundt omkring i Paris’ gater, var det – også det tradisjonen tro – et relativt bedagelig tempo på den siste etappen av årets Tour de France.

Da bjellen ringte for den siste runden, dro Tadej Pogacar opp et voldsomt tempo og splittet feltet.

LOUVRE ME TENDER: Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) i gul ledertrøye foran Louvre-museet i Frankrike sentrum,

En uskreven regel i feltet er at det ikke skal rykkes i brudd og dermed er mannen med den gule ledertrøya når etappen begynner også sammenlagtvinneren – med mindre noe helt spesielt skulle skje.

I år er det danske Vingegaard, som lørdag befestet sammenlagtseieren da han holdt unna i tempo-etappen og sørget for at Tadej Pogacar var utenfor rekkevidde.

Statsminister Mette Fredriksen (Socialdemokratiet) avbrøt ferien for å hilse den nybakte tour-vinneren velkommen i den franske hovedstad, på vei til Champs-Élysées skålte dansken og sine lagkameratene i champagne for å feire seieren i den 109. utgaven av Tour de France.

Rettelse: I pushmeldingen til denne saken, sto det at Kristoff kom på 2. plass. Han ble siden dømt til 3. plass på photo finish. Dette ble presist i sak søndag 24. juli klokken 19.47.