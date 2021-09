Slik ser Formel 1-lagene ut til 2022-sesongen

Fire plasser står fremdeles åpne før 2022-sesongen av Formel 1. Hvem er kandidatene til å ta steget inn i fartssirkuset?

2021: De 20 Formel 1-førerne denne sesongen står oppstilt for nasjonalsangen under Østerrike Grand Prix 4. juli. Minst én av dem kjører ikke Formel 1 i 2022.

Det har vært bevegelse i overgangsmarkedet rundt Formel 1-sirkuset denne uken. Oppstillingene for lagene inn mot kommende sesong begynner å sette seg.

Noen lag har bekreftet begge sine førere inn mot 2022-sesongen, mens hos tre lag står fremdeles totalt fire plasser åpne.

Slik er oversikten over Formel 1-lagenes oppstilling kommende sesong:

Alfa Romeo:

Når Kimi Räikkönen (41) takker for seg etter 20 år i Formel 1-sirkuset, åpnet det seg en plass hos Alfa Romeo.

FINNE ERSTATTER FINNE: Kimi Räikkönen (t.v) legger opp etter sesongen. Valtteri Bottas overtar hans plass hos Alfa Romeo.

Det er allerede bekreftet at hans landsmann Valtteri Bottas (32) har signert en langtidskontrakt fra og med 2022-sesongen med laget etter fem sesonger som Mercedes-fører.

Den andre plassen i laget, som denne sesongen tilhører italienske Antonio Giovinazzi (27), er enn så lenge ikke bekreftet.

– Jeg tror Giovinazzi får fortsette. Han er italiener og det passer godt med lagets profil. Han har gjort en solid jobb de siste årene og har kjørt vel så bra som Kimi Räikkönen, så det beste taler for at han får fortsette, sier Atle Gulbrandsen.

Men Viaplay-kommentatoren sier at det er noe som potensielt kan tale mot Giovinazzis fremtid.

– Han er nok ingen fremtidig verdensmester. Det kunne sikkert vært fristende å bytte ham ut med en ung fører, sier han.

FAVORITTEN: Mye tyder på at Antonio Giovinazzi fortsetter hos Alfa Romeo i 2022.

Gulbrandsen trekker frem navn noen potensielle navn:

Callum Illot (22) ble i fjor nummer to i Formel 2 bak Mick Schumacher og foran Yuki Tsunoda. – Kanskje han fortjener en sjanse, sier Gulbrandsen.

Robert Shwartzman (21) ligger denne sesongen på en 2. plass i Formel 2.

– Alfa Romeo har en link til Ferrari og det kan være aktuelt at Ferrari ønsker å jobbe inn noen av sine juniorførere her, sier Gulbrandsen.

AlphaTauri:

Red Bulls «farmerlag» bekreftet den første uken i september at deres føreroppstilling kommende sesong forblir uendret.

Pierre Gasly (25) fortsetter sammen med Formel 1-nykommeren Yuki Tsunoda (21).

Yuki Tsunoda (t.v) og Pierre Gasly.

Alpine:

Fernando Alonso (40) gjorde comeback i Formel 1 denne sesongen. I slutten av august bekreftet Alpine at verdensmesteren fra 2005 og 2006 også er med i 2022.

Det samme gjelder lagkamerat Esteban Ocon (24), som nylig forlenget sin kontrakt ut 2024.

Fernando Alonso (t.v) og Esteban Ocon.

Aston Martin:

Sebastian Vettel (34) signerte før denne sesongen en såkalt «multi-year-contract» da han forlot Ferrari som strekker seg utover 2021-sesongen. Tyskeren skal dermed også være med i 2022.

Plassen som hans lagkamerat er fremdeles ubekreftet, men man bør ikke se for seg at det kommer noen overraskelser her.

– Det kommer til å skje. Pappa er lageier og han kjører bra, sier Gulbrandsen om Lance Stroll (22), sønn av Aston Martin-deleier Lawrence Stroll (62).

Sebastian Vettel (t.v) og Lance Stroll ser ut til å fortsette som lagkamerater i 2022.

Ferrari:

Her har førerkabalen for 2022-sesongen vært lagt en god stund allerede.

Carlos Sainz (27) har kontrakt ut kommende sesong, mens Charles Leclerc (23) har signert for en avtale ut 2024.

Carlos Sainz (t.v) og Charles Leclerc kjører sin første sesong sammen i Ferrari og fortsetter i team i 2022.

Haas:

Formel 1-jumboen har enn så lenge ikke offentliggjort eller bekreftet hvilke to førere som tar plass hos dem kommende sesong.

I 2021 er det Mick Schumacher (22) og Nikita Mazepin (22) som sitter bak rattet i de to bilene.

– I utgangspunktet ligger det an til at begge disse fortsetter, sier Gulbrandsen.

– De har begge kontrakter med mulighet for forlengelse. Schumacher uttalte nylig at det kun er formaliteter som gjenstår før han signerer.

Nikita Mazepin (t.v) og Mick Schumacher kjører begge sin først sesong i Formel 1.

McLaren:

Lando Norris (21) signerte i mai en «multi-year-contract» som binder ham til McLaren i hvert fall ut 2023. Den unge briten imponerer stadig og ligger som nummer fire i førermesterskapet denne sesongen.

Også Daniel Ricciardo (32) fortsetter i det oransje kjøretøyet. Australieren har kontrakt ut 2023.

Lando Norris (t.v) og Daniel Ricciardo.

Mercedes:

Syv ganger verdensmester Lewis Hamilton (36) har signert for ytterligere to år med sitt lag og skal fortsette å kjempe om nye titler ut 2023-sesongen.

Han får selskap av nysigneringen George Russell (23) som kommer inn etter å ha imponert for Williams Racing de siste tre årene.

Den unge briten har én gang tidligere fått prøvd seg i Mercedes-bilen. Han kom inn som reserve foran VM-runden i Bahrain i 2020 da Hamilton testet positivt for covid-19 og var nære å vinne i Mercedes-debuten, men en tabbe av Mercedes-teamet som ga ham feil dekk fratok Russell seiersmuligheten.

Lewis Hamilton (t.v) får George Russell som ny lagkamerat i 2022.

Red Bull:

Det er ingen overraskelse at Max Verstappen (23) fortsetter hos Red Bull. Nederlenderen, som tok en råsterk seier da Formel 1-sirkuset returnerte til hans hjemland i helgen, har kontrakt ut 2023.

Også lagkamerat Sergio Pérez (31) er med videre. Sent i august ble det bekreftet at meksikaner kontrakt et forlenget ut 2022-sesongen.

Max Verstappen (t.v) og Sergio Pérez.

Williams:

Det tradisjonsrike Formel 1-laget er det siste laget som har offentliggjort sin førerduo for 2022.

Nicholas Latifi (26) fortsetter hos Williams, mens Alexander Albon (25) gjør Formel 1-comeback når han tar over plassen til Mercedes-klare George Russell.