23-åringen som fikk folk til å danse i gatene

TOKYO (Aftenposten): Neeraj Chopra kastet spydet lengst. Da ble det fest i verdens nest mest folkerike nasjon.

Neeraj Chopra med beviset. Gullmedaljen som er den første i historien for India i friidrett.

Journalister skal ikke heie. Det er liksom opplest og vedtatt. De skal prøve å holde en viss objektiv distanse til det de skal skrive om. Det klarte ikke et gjeng med indiske journalister lørdag kveld på Olympiastadion.

Da Neeraj Chopra kom til intervjuområdet på stadion, brøt det ut spontan applaus fra indiske journalister. De klarte ikke holde seg. Og det var på mange måter forståelig.

Sjeldenhet

India hadde tatt sitt første gull i friidrett i OLs 121 år lange historie. Chopra er bare den andre fra landet som har tatt individuelt OL-gull. Forrige gang det ble indisk gull i OL var da Abhinav Bindra tok gull i skyting i 2008.

Det er lett å glemme at også andre nasjoner gikk minst like mye av skaftet som Norge lørdag kveld. Omtrent samtidig som Jakob Ingebrigtsen tok imot sin gullmedalje, startet det en gatefest som kanskje fortsatt pågår i Khandra i Haryana-distriktet i det nordvestlige India.

– Jeg har sett videoer fra hjembyen hvor alle danser av glede. Det er en velsignelse for hele nasjonen at jeg tok gullet, sa han på en pressekonferanse etter at det hele hadde roet seg litt ned i Tokyo

Festen begynte først i hjembyen Khandra. Ifølge Hindustan Times spredte det seg fort og folk feiret ute i gatene i hele delstaten.

– Telefonen har ikke vært stille et sekund. Jeg har ikke ord til å beskrive hvor stolt jeg er over det han har fått til, sier faren Satish Chopra til indiske medier.

India er klodens nest mest befolkede nasjon. Det bor godt over en milliard innbyggere i landet. Det skulle være nok til å få frem en og annen olympisk gullvinner. Men nei. De får det som regel ikke til.

Chopras spydkast på 87,58 forandret mye. Og det kan komme til å forandre mye. Etter at Abhinav Bindra vant skytegullet i Beijing for 13 år siden og ble folkehelt, har India vokst til å bli en stormakt i skyting.

Nå står kanskje friidretten for tur.

Neeraj Chopra kastet 87,58. Det holdt til et historisk gull.

Overvekt

Det var ingen selvfølge at Chopra skulle bli idrettsmann. Som 12 åring veide han 80 kilo og foreldrene var bekymret. Han spiste mye og forbrente lite. De sendte ham på trening.

Han var ikke spesielt ivrig til å begynne skriver Hindustan Times. Men så oppdaget han kasterne. Han ble spurt om han ville prøve. Det gikk ikke lang tid før han var hektet.

Han viste også talent, og vant junior-VM i 2016. Han satte også verdensrekorden for juniorer det året, men det var for sent til å kvalifisere seg til OL i Rio bare 18 år gammel.

Nå fem år senere er skuffelsen over at Rio glapp borte.

Det endte med at en tenåring ble indisk folkehelt lørdag kveld.