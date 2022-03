Dennis Hauger slo tilbake: Tok sine første poeng i Formel 2

Det har vært mye stang ut i starten av 2022-sesongen for Dennis Hauger (19). Men under søndagens hovedløp i Jeddah slo nordmannen tilbake - og tok sine aller første poeng i Formel 2.

ENDELIG! Dennis Hauger kjørte inn til en sterk 6. plass under søndagens hovedløp i Jeddah.

27. mars 2022 16:30 Sist oppdatert nå nettopp

Nordmannen endte på en 6. plass, hans beste plassering i Formel 2. Det ga også åtte poeng - hans første i Formel 2-sirkuset.

Hauger startet på 10. plass og kjørte seg fort opp til både 8. og 7. plass, men det var først da konkurrentene kjørte inn til depoet at han kjørte seg opp til ledelse.

Konkurrentene startet nemlig løpet med «soft»-dekk, mens Hauger startet med medium. Dermed kunne han bli lenger ute på banen, og nordmannen kjørte både fort og godt i ledelsen.

– Perfekt gjennomført

Ledelsen hadde han helt frem til han kjørte inn til det obligatoriske depot-stoppet i runde 22. Etter et godt gjennomført pit stop forlot han depoet på en 8. plass, og kjørte seg deretter opp et par plasser.

6. plass i hovedløpet gir åtte poeng. I hovedløpene er det topp ti som sanker poeng, mens topp åtte får poeng på sprintløpene.

Haugers manager, Harald Huysman, sier til VG at det var godt å få et gjennomført hovedløp uten noe dramatikk.

– Det var bra trening i å kjøre på en superrask bane, der han fant stadig et tiendel i ulike svinger underveis i løpet. Han knekte noen små, men viktige koder. Vi må ikke glemme at han er helt fersk i Formel 2. To baner hvor han aldri har kjørt løp før unnagjort. Det er veldig nyttig erfaring å få med seg fra videre til Imola og Barcelona - som han kjenner fra før, sier Huysman.

Løpshelgen på Imola-banen er 21.-23. april. Deretter venter Barcelona 20.-22. mai.

POENGFANGSTEN I GANG: Dennis Hauger sanket søndag sine første poeng i Formel 2.

Han kjempet med Marcus Armstrong om 5. plassen helt til målstreken. Hauger kunne nok tatt 5. plassen hadde han hatt noen hundre meter til å gå på, men målstreken kom litt for fort. Likevel var Viaplays kommentatorer både imponerte og fornøyde med PREMA Racing-førerens innsats.

– Perfekt gjennomført løp, lød dommen fra Viaplays ekspertkommentator Henning Isdal.

Heller ikke søndagens løp var helt fritt for drama, selv om det aldri ble like kaotisk som under lørdagens sprintløp. På vei ut fra depot-stoppet var Hauger nær å krasje i depot-veggen, men 19-åringen slapp med skrekken.

Med nye dekk på de siste rundene prøvde Hauger å ta raskeste runde for å få et ekstra poeng, men Virtuosi Racing-fører Jack Doohan tok det poenget.

Felipe Drugovich, som startet fremst i feltet, tok seieren i Jeddah. Det ble alt i alt en veldig god helg for PREMA Racing da begge bilene tok poeng: Haugers lagkamerat Jehan Daravula sikret en plass på pallen med sin 3. plass.

Stang ut

Det har vært en tøff debutsesong hittil for Dennis Hauger:

Han ble nummer ni på sprinten i åpningshelgen i Bahrain forrige helg og var dermed én plassering unna sine første Formel 2-poeng, og 19-åringen måtte bryte hovedløpet etter depot-trøbbel.

Det gikk ikke så mye bedre denne helgen i Saudi-Arabia: Han startet i pole position på lørdagens sprint, men etter et krasj mellom to konkurrenter og kommunikasjonssvikt mellom laget og løpsledelsen endte han opp med å få straff og sisteplass.

Men under søndagens hovedløp slo fjorårets Formel 3-vinner kraftig tilbake.