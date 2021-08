Han har ikke armer - men spiller bordtennis i Tokyo

TOKYO (VG) Ibrahim Hamadtou (48) vipper ballen opp med beinet og banker til med racketen - som han har i munnen.

10 år gammel mistet han begge armene i en togulykke, men det hindrer ikke egypteren i å spille bordtennis på øverste hylle.

Han bruker bare den venstre skoen. På det høyre beinet har han kun en avklippet sokk, slik at han får tak på den lille, hvite ballen med tærne.

Ibrahim Hamadtou er blant mange helter som i disse dager deltar i sommer-Paralympics i Tokyo.

Egentlig spilte han mest fotball (som selvfølgelig er langt enklere for ham), men det som fikk han til å legge så mye i å bli bordtennisspiller, var en hendelse sammen med to kompiser:

– Jeg skulle være dommer mellom dem, og det ble krangling. Da sa den ene «ikke bland deg, for du vil aldri være i stand til å spille bordtennis». Den uttalelsen fikk meg til å bestemme meg for å satse, sier egypteren i et intervju med det internasjonale bordtennisforbundets nettside.

Riktignok ble det tap i den første kampen, mot sørkoreaneren Park Hongkyu, men han har fortsatt en mulighet til å komme videre i turneringen.

Norges egen Aida Husić Dahlen (30) viser også kunster med ball som de færreste av oss kan drømme om. Her i Tokyo spiller hun for medalje i bordtennis. Hun ble født i Bosnia rett før krigen brøt ut på 1990-tallet - men endte etter hvert opp som sørlending etter at pappa Lars Dahlen fant den forlatte jenta som mangle venstreunderarm og venstre fot på en institusjon i Sarajevo.

– Hva er det med dere som er født på Balkan og ball? spør vi.

Aida Husić Dahlen smiler bredt og avslører sin rekord i å trikse med fotball:

– 1225 faktisk! Jeg tror det var på barneskolen ...

NORSK HÅP: Aida Husic Dahlen har et håp om medalje i bordtennis.

Det som i dag kalles Paralympics, startet egentlig med at den tyske neurologen Ludwig Guttmann arrangerte en bueskytterkonkurranse for ryggmargsskadde veteraner fra den andre verdenskrig. Det startet i 1948 og ble i 1960 til de første Stoke Mandeville-lekene, der også sivilister fikk delta.

Fra 1976 ble konkurransene åpnet for andre enn rullestolbrukere. Da kom for eksempel blinde, amputerte og CP-rammede med.

I 1988 ble de paralympiske sommerlekene for første gang arrangert i samme by som OL - og siden har det vært sånn både vinter og sommer.