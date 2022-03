Ble RBK-profil over natta: For to år siden ville ingen ha ham

RBKs nye midtstopper, Samual Rogers, gjester Rasmus&Saga.

21 minutter siden

Han var for veik for amerikansk fotball - og hoppet over til «soccer» som åtteåring.

Det har fått en lykkelig utgang.

I podcasten forteller 22-åringen fra Seattle om veien opp og fram i det amerikanske systemet, via HamKam - til at han signerte for RBK for en drøy måned siden.

«One tall american». To stutte nordmenn. Sam Rogers på plass denne uka.

Kjenner Eriksen godt

Vi blir også værende på Hamar et øyeblikk. For Rogers spilte i fjor høst sammen med en av norsk fotballs mest omtalte menn akkurat nå: Kristian Eriksen.

Hvor god er Eriksen? Og hvordan ville han ha passet inn i RBK?

Dette svarer Rogers på i podcasten.

Vi snakker for øvrig om både kjøp og salg av spillere, og RBKs treningskamper.

Og hvorfor i all verden heter han Samual, og ikke Samuel?

Slik lytter du

Rasmus&Saga hører du enten ved å trykke på bildet øverst eller nederst i saken.

Du finner også Rasmus&Saga i Itunes, Soundcloud og Spotify.