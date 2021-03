Var langt nede: – Kjæresten og familien hjalp meg tilbake

Gullvinner Jørgen Graabak sier at det har vært tøft for ham under koronapandemien.

Trønderduoen Jørgen Graabak og Espen Bjørnstad kunne juble for VM-gull på lagkonkurransen i helga. Nå skal begge to kjempe om nye medaljer i storbakken. Foto: Richard Sagen

7 minutter siden

OBERSTDORF: – Han er verdens beste i langrennsløypa akkurat nå. Ingen slår ham.

Det var dommen til tidligere kombinertstjerne Magnus Moan etter at Jørgen Graabak hadde gått en sterk andreetappe på stafetten søndag.