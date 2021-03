Tromsø-jenter i medaljekamp i norgescupen

NY INTERNKAMP: Daniel Berntsen (til høyre) og Isak Hansen-Aarøen i internkampen i Skarphallen sist fredag. Foto: Ronald Johansen

TIL skulle egentlig møtt TUIL til treningskamp i Bardufosshallen fredag, men på grunn av koronasituasjonen i landet er den avlyst.

– Slik jeg forstår det, er det satt at ingen kan spille kamper før (per nå) 17. februar. Dette var vel først rettet mot eksempelvis handball og ishockey, men så bestemte idrettsforbundet at de da anså det som logisk at ingen kunne spille kamper, uansett idrett, sier TILs daglige leder Øyvind Alapnes til iTromsø.

– Men er ikke dette litt snodig, all den tid det er "grønt" område her i nord?

– Det kan man si… Og det gjelder dessverre flere av korona-restriksjonene i samfunnet. Jeg tror også at dette er et samhold idretten ønsker - at det skal være en form for likhet. Men ingen tvil om at vi gjerne skulle spilt treningskamp mot TUIL. Det hadde blitt utført på en trygg og god måte, men vi må heller ta til takke med en internkamp, svarer Alapnes.

For TIL reiser likevel til Bardufoss, og skal trene der i alle fall i to dager, opplyser trener Gaute Helstrup.

Fredag blir det trolig internkamp og 11 mot 11 i Bardufosshallen. I Tromsø er det ikke store nok haller til å spille 11 mot 11.

– Bardufosshallen har samme størrelse som Alfheim, så det skal bli godt å få kjenne på full bredde og banestørrelse, sier Helstrup.

For øvrig ble også kampen mot Vålerenga sist fredag avlyst på grunn av koronasituasjonen. Isteden prøvde TIL å få til en kamp mot Alta, men også den måtte avlyses.

I det siste har unggutter som Simen Henriksen, Marius Tollefsen, Jens Hjertø Dahl og Isak Vik trent med A-laget. Disse blir trolig med til Bardufoss.

TIL skal for øvrig etter planen møte Lillestrøm i LSK-hallen fredag 19. februar. Også den kampen henger i en tynn tråd.