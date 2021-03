– Hoppbakken har stjålet så mye nattesøvn og energi at du ikke aner det

OBERSTDORF: Jarl Magnus Riiber er en gullgutt. VM-sølv er bra, men ikke for 23-åringen. Han mener prestasjonen var for dårlig.

Jarl Magnus Riiber må bare konstatere at Johannes Lamparter ble for god denne gangen. Foto: Martin Slottemo Lyngstad

Kroppsspråket i mål fortalte at kombinertutøver Riiber så gjerne skulle hatt det tredje gullet av tre mulige i Oberstdorf. I mål kom han inn etter at østerrikeren Johannes Lamparter var feiret med jubelrop. 19-åringen, som også fersk verdensmester som junior, tok de voksnes tittel samme sesong.

Riiber mente etterpå at vinneren på ingen måte er noen «junior», etter et hopp på 138 meter. Deretter holdt tenåringen unna i løypa. Et felt av veteraner jaget bak. Men VM-debutanten beholdt roen og kontrollen i løpet av 10 km.

Forspranget var på 22 sekunder til toer Akito Watabe og 37 sekunder til Riiber. Men etter 1,5 av de fire rundene, forsto nordmannen at det ikke ville bli gull.

– Jeg hadde ikke noe å jage med, forteller Riiber som mente at han var ti sekunder unna gullet.

Han hadde klart å ta igjen østerrikeren, hvis han «bare» var 27 sekunder bak. Nå var han misfornøyd med 2.-plassen.

– Ja, for du er en gullgutt?

– Ja, men nå kan jeg gå inn i koret Sølvguttene, fleiper han.

Jarl Magnus Riiber er ikke fornøyd med sølv. Foto: Martin Slottemo Lyngstad

Fakta Jarl Magnus Riiber Født: 15. oktober 1997 Klubb: Heming/Kollenhopp Sivilstand: Samboer, ett barn Kommer fra: Oslo Bosatt: Lillehammer Meritter: Vunnet 34 verdenscuprenn og verdenscupen to ganger, OL-sølv, fire VM-gull og to sølv, to VM-gull og to bronse i juniorklassen, ett NM-gull. Vis mer

Har ikke fått sove

Selv om det er blitt to VM-titler og et sølv, har noe plaget Riiber i VM.

– Hoppbakken har stjålet så mye nattesøvn og energi at du ikke aner det.

De første dagene i mesterskapet var han langt unna det han selv forventer. Det kan landslagstrener Peder Sandell bekrefte:

– Selv da han tok individuelt gull i den lille bakken, var han misfornøyd med egen hopprestasjon. Jarl har et enormt vinnerhode og har grublet mye på hvordan han skal få det til i bakken.

Nå år han litt mer å tenke på, for langrennet torsdag var heller ikke etter Riibers smak.

– Jeg får sikkert ikke sove når jeg får se langrennet, kommenterer han.

Verdenscuplederen sier at han ikke hadde nok å jage med fordi han kjente syren i bena.

Hva nå?

Kombinert avslutter VM med teamsprint lørdag. Det er fortsatt en medalje å hente. Riiber er livredd for at noen skal tro han ikke vil være på hugget. Fredag tar han seg en hviledag for å koble ut.

Mye tyder på at han får unggutten Jens Lurås Oftebro fra Jardar som makker. 20-åringen gikk inn til en syvendeplass og har markert seg sterkt i VM-debuten.

– Teamsprint venter, som vi normalt har vært veldig bra på. Vi får brette opp ermene en siste gang og gå for gull, sier Riiber i det han forsvinner videre til en internasjonale pressekonferanse.

Landslagstrener Sandell vet at verdenseneren vil komme til å se mye video frem til start. Ikke en film på Netflix, men video fra hoppingen og langrennet, for å studere detaljer.

– Han vil komme til å ha stor motivasjon foran teamsprinten, mener sjefen.

– Han vil finne noe han kan bli bedre på.