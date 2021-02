Zuccarello fortsetter å herje for Minnesota Wild

(San Jose Sharks – Minnesota Wild 2–6) Mats Zuccarello storspilte mot San Jose Sharks og var involvert i fire av Minnesotas seks scoringer.

I KJEMPEFORM: Mats Zuccarello fortsetter å levere målpoeng etter skadecomebacket. Foto: Orlando Ramirez / REUTERS / NTB

23. feb. 2021 07:12 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

I sin fjerde bortekamp på syv dager jaktet Minnesota sin tredje strake seier, etter å ha slått Anaheim Ducks to ganger på tre dager.

Det var riktignok vertene som kom best i gang, og San Jose Sharks sjokkåpnet og gikk opp i ledelsen etter 45 sekunder.

Men en nordmann i kjempeform ville det annerledes. Zuccarello, som opererte håndleddet etter forrige sesong, har kun spilt tre kamper denne sesongen. Det har resultert i like mange målpoeng. Etter kampen i San Jose var dette tallet mer enn doblet.

Les også Zucca roses etter scoring: – Han er strålende

Mot Sharks brukte han åtte minutter på å vise seg frem.

Først mottok Zuccarello pucken inne i sonen til San Jose Sharks. Nordmannen var iskald, holdt igjen skuddet mens en Sharks-forsvarer skled forbi, før han sikkert satte pucken i nettet.

Kun sekunder senere vartet nordmannen opp med en genial pasning. Fra omtrent samme posisjon var han lynrask i avleveringen, og satte opp Kirill Kaprizov på bakerste stolpe, russeren styrte pucken i nettet og i løpet av 11 sekunder var kampen snudd.

Se Zuccarellos første NHL-mål denne sesongen:

I andre periode økte Wild til både 3–1 og 4–1, før vertene reduserte til 2–4.

Så var Zuccarello frempå igjen. Denne gangen i overtallsspill. Nordmannen tok med seg pucken inn i Sharks sone, og spilte opp svenske Jonas Brodin som økte til 5–2 for Wild.

Zuccarello fikk også med seg et målpoeng for kampen siste scoring, etter at han spilte en støttepasning til Ian Cole. Amerikaneren spilte videre frem til svenske Victor Rask, som enkelt satte pucken i det åpne målet til San Jose Sharks, som hadde tatt ut sin keeper i jakten en på redusering.

Trioen Rask, Kaprizov og Zuccarello står dermed med 14 målpoeng på de siste to kampene sine, og nordmannen noterte seg for fire poeng i løpet av samme kamp for bare andre gang i NHL-karrieren.

Natt til torsdag venter Colorado Avalanche i den siste bortekampen i rekken av fem, før de møter Los Angeles Kings til to hjemmekamper til helgen.