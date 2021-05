I sommer lanserer dette idrettslaget en ny sport

Skåla Idrettslag planlegger en 9-hullsbane for frisbeegolf som skal øke aktiviteten blant medlemmene.

- Vær så god. Kom og bli med er budskapet fra de to ildsjelene i Skåla IL. Diskene som brukes i frisbeegolf varierer alt etter hvilket kast som skal utføres. Som i andre idretter finnes det utstyr både for nybegynnere og får de satser mer seriøst på sporten. Foto: HUGO TINGVOLL

Rundt 250 av Skålas 800 medlemmer deltar i idrettslagets faste aktiviteter. Nå skal frisbeegolf lokke med enda flere. I løpet av sommeren har idrettslaget, med sine lett gjenkjennelige oransje drakter, på plass en tipp-topp 9-hulls bane for frisbeegolf.

Plasseringen på kommunal grunn tett på skolen og idrettshallen, skal gjøre anlegget attraktivt både for skole og fritid. Det at frisbeegolf kan gjennomføres både som seriøs konkurranseidrett, og som en mer uhøytidelig sosial aktivitet, bidrar til at ildsjelene i Skåla IL har tro på sin nye satsing.