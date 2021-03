Zuccarello: – Norsk hockey har stått stille

Norges største ishockeyprofil mener forbundets beslutning om å sende Narvik ned en divisjon er negativ for sporten.

ENGASJERT: Mats Zuccarello har fulgt med på debatten i Norge fra sin hverdag i Minnesota og NHL. Foto: MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Onsdag besluttet Norges Ishockeyforbund at Narvik Eagles skal rykke ned selv om sesongen ikke blir ferdigspilt på grunn av pandemien, basert på at det nordnorske laget har færre poeng per spilt kamp enn nærmeste utfordrer Grüner.

I forbindelse med denne problemstillingen har diskusjonen rundt antall lag i øverste divisjon blusset opp igjen. Forbundet endte på ti lag, selv om Norsk Topphockey foreslo å utvide til tolv for å gi plass til både Narvik og de to lagene øverst i 1. divisjon.

Minnesota Wild-stjernen Mats Zuccarello ønsker definitivt flere lag i Fjordkraftligaen, ikke færre. Han går dermed imot både forbundet og landslagskollega Alexander Bonsaksen, som på Twitter meldte at tolv lag vil være «uinteressant».

– Norsk hockey har stått stille i en del år, sier Zuccarello til VG.

Han peker på at Norge har færre spillere på høyt nivå i utenlandske ligaer nå enn tilfellet var for rundt et tiår siden, da Per-Åge Skrøder, Jonas Holøs og Anders Bastiansen spilte fremtredende roller i Sverige og Patrick Thoresen var en av de beste i Russland.

RYKKER NED: Narvik Eagles må ned én divisjon. Foto: Terje Pedersen / NTB

For å gjøre noe med dette, vil Zuccarello se en økt satsing på å spre ishockeysporten til flere deler av landet. Derfor oppfordrer han Norges Ishockeyforbund til å aktivt jobbe for å få etablert topplag i byer som Bergen og Trondheim.

– Hockey er avhengig av å ha med de fire største byene i landet. Det bor nesten 500.000 mennesker til sammen i Trondheim og Bergen. Hvis du tenker på fremtiden, er det mange talenter du går glipp av fordi hockey ikke er en idrett i disse byene. De kan også generere økte inntekter og mer interesse for sporten. Vi må spre hockeyen. Nå er det en østlandsidrett, mener 33-åringen.

Generalsekretær i Norges ishockeyforbund, Ottar Eide, svarer slik til Zucarellos påstander:

– Zuccarello har vel ikke mer sannhet i forhold til det svaret enn det mange andre har. De fleste som jobber med sport i Fjordkraftligaen, de mener at ti lag er mer enn nok.

– Han (Zuccarello) har jo rett i det, vi ønsker jo også å spre sporten ut, men det må jo skje på sportslige kvalifikasjoner. Hvis man ikke får satset nok i de store byene, så hjelper det ikke å ta opp lag opp hvis ikke de har organisasjon på sportslig god nok aktivitet, forteller Eide til VG.

Mats Zuccarello uttalte til VG for to år siden at man bør låse toppdivisjonen, slik at ingen lag rykker ned, for å unngå at lagene i bunnen henter inn utlendinger som kortsiktig hjelp i stedet for å utvikle unge, norske spillere.

Dette synspunktet har han fremdeles. Zuccarello tror også at en «låst» toppdivisjon vil gjøre det lettere å etablere topplag i Bergen og Trondheim.

Samtidig er han ikke uenig i at det kan bli stor klasseforskjell på topp og bunn i en liga med tolv lag. Zuccarello anser det bare som et hinder norsk hockey er nødt til å passere for å komme seg videre.

– De siste 20 årene ser du store gap mellom generasjonene. Hvis du sprer hockeyen, blir det kanskje mindre gap. Og nå under pandemien har man mulighet til å endre på ting. Man klarer et par sesonger med større avstand mellom bunnlagene og topplagene hvis det er det beste for fremtiden, avslutter NHL-profilen.

– Det kan han mene, og det er det andre som mener også, mens andre mener noe annet, sånn vil det være. Vi får dessverre ikke noe fasitsvar på det, svarer Eide.