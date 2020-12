Stjerneduo ferdig i Oilers

Chad Costello og Rudolfs Balcers kommer ikke tilbake på isen i DNB Arena.

Rudolfs Balcers er ferdig i Oilers. Han kalles tilbake til NHL-klubben Ottawa Senators. Foto: Jon Ingemundsen

16. des. 2020 15:22 Sist oppdatert nå nettopp

Rudolfs Balcers kalles til NHL-klubben sin Ottawa Senators der han skal starte oppkjøring til den nye sesongen.

Chad Costello er skadet og er ferdigspilt for sesongen.

Dermed mister Oilers to av sine offensive stjernespillere midt i sesongen.

«Chad Costellos skade viser seg å være av så alvorlig og kompleks karakter at Chad dessverre er ferdigspilt for sesongen. Han blir i Stavanger sammen med familien inntil videre for å starte rehabilitering», skriver Oilers i en pressemelding.

Chad Costellos skade er så alvorlig at spilleren ikke spiller mer denne sesongen. Foto: Pål Christensen

«Grunnet en ansiktsskade har Rudolfs ikke vært på isen siden kampen mot Grüner 28. november. Nå går turen videre til oppkjøring med Ottawa. Den nevnte skaden holder ham ute ennå noen uker, men vi krysser fingrene for at Rudi er fit for fight når Senators skal slåss om poengene i NHL på nyåret», skriver Oilers på sine hjemmesider.

Balcers stoppet på 15 poeng på de ti kampene han fikk, Costello noterte seg for 14 poeng på 11 kamper.

Oilers ligger på 4. plass på tabellen. Laget slo Grüner 3–0 i tirsdagens kamp i DNB Arena.