Syv familiemedlemmer døde av corona: – Har blitt herdet

Familien til basketstjernen Karl-Anthony Towns (25) har blitt svært hardt rammet av coronaviruset.

UTFORDRENDE ÅR: Karl-Anthony Towns (blå trøye) har fått erfare hvor farlig coronaviruset kan være. Foto: Brace Hemmelgarn / X02835

Nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Moren til Towns, Jaqueline Cruz-Towns, fikk coronaviruset tidlig i vår, og Towns la selv ut en video på Instagram 25. mars hvor han informerte om at moren var lagt i kunstig koma på grunn av covid-19. 13. april døde moren, 58 år gammel. Senere har altså ytterligere seks familiemedlemmer mistet livet som følge av viruset.

– Jeg har vært gjennom mye. Åpenbart startet det med moren min, sier Towns i et intervju med ESPN fredag.

– I går (forrige torsdag) fikk jeg en telefon om at onkelen min hadde gått bort. Jeg føler jeg har blitt herdet litt av livet og blitt mer ydmyk, sier han.

Lørdag var han tilbake på banen, for Minnesota Timberwolves i treningskamp mot Memphis Grizzlies. Basketballstjernen var førstevalget i NBA-draften i 2015 og ble både i 2018 og 2019 valgt ut til All-Star-kampen i NBA.

– Jeg har sett mange kister de siste syv månedene. Det har vært mange i min familie og min mors familie som har fått covid-19. Jeg er den som prøver å finne svar, som prøver å holde dem friske. Det er mye ansvar på meg for å holde familien min godt informert og sørge for at de hele tiden gjør det nødvendige for å holde seg i live, sier han.

Towns har i løpet av det siste året delt flere videoer på sosiale medier, hvor han fortalt om hva han gikk gjennom da han pleiet moren og hvordan han følte seg etter dødsfallet hennes, noe han selv sier at han gjorde for at folk bedre skulle forstå effektene av coronaviruset.

Stjernens far, Karl senior, ble også smittet av viruset, men ble frisk igjen.

– Jeg ønsker ikke at folk skal føle det som jeg har følt. Jeg ønsket å få dem til å unngå å måtte gå gjennom de prøvelsene og situasjonen jeg har vært gjennom. Jeg laget videoen for å beskytte andre og holde dem informert, selv om jeg visste at det ville ta mye ut av meg følelsesmessig, sier han.

Towns la ut denne videoen tidligere i år:

Moren var til stede på de fleste av kampene til Towns for Minnesota Timberwolves, og basketstjernen sier at det blir utfordrende å spille uten moren på plass.

– Det ga meg alltid et smil om munnen å se moren min nede ved sidelinjen og på tribunen, og at hun hadde det hyggelig med å se meg spille. Det kommer til å bli hardt å spille. Det blir vanskelig å si at det vil være terapi. Jeg tror ikke (å spille basketball) noen gang vil bli terapi for meg igjen. Men det gir meg en mulighet til å gjenoppleve de gode minnene jeg har, sier han.

NBA-sesongen 2020/2021 starter 22. desember.