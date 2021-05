Manchester United – Liverpool utsatt: Spilles ikke søndag

Storkampen mellom Manchester United og Liverpool er utsatt etter protestene på Old Trafford.

2. mai 2021 16:52 Sist oppdatert nå nettopp

Like etter halv syv ble det bekreftet at kampen mellom Manchester United og Liverpool ikke spilles søndag.

I en uttalelse fra Manchester United skriver klubben at de etter diskusjoner med politiet, Premier League, klubbene og lokale myndigheter i Trafford-området, så er det bestemt at kampen ikke vil spilles søndag på grunn av sikkerhetshensyn.

– Supporterne våre er lidenskapelige for Manchester United og vi forstår fullt ut retten deres til å utrykke seg fritt og protestere fredfullt. Likevel, så beklager vi forstyrrelsen for laget og handlingene som satt andre supportere, ansatte og politiet i fare. Vi takker politiet for støtten deres og vil hjelpe dem i videre etterforskninger.

Premier League skriver i en uttalelse at sikkerhetsspørsmålet ble det viktigste.

– Vi forstår og respekterer de sterke følelsene, men fordømmer all former for vold, skadeverk og å bryte seg inn på andres eiendom, spesielt gitt bruddene på covid-19-regelverket. Supportere har mange kanaler de kan uttrykke seg gjennom, men handlingene til et mindretall i dag kan ikke godtas, skriver Premier League.

Sky Sports’ fotballekspert, Gary Neville, sier at dette er en advarsel til eierne av klubben.

– Virkeligheten er at kampen i dag har blitt utsatt og at fansen har talt, sier Neville på sendingen til Sky Sports.

Premier League skriver i uttalelsen at de vil komme tilbake til når kampen kan spilles.

Kampen skulle egentlig startet 17.30, men 16.45 ble det bekreftet at kampen først ble utsatt. Sky Sports-reporter Geoff Shreeves sa følgende på Sky Sports:

– Vi har akkurat blitt fortalt av Premier League at kampstarten er utsatt. Det vil ikke bli kampstart 17.30 i ettermiddag. Foreløpig har vi ikke noe nytt starttidspunkt.

– Jeg har akkurat fått nyhetene om at spillerne holdes på hotellrommene. Sikkerheten deres er viktigst, sier Shreeves.

Den tidligere Liverpool-spilleren, Stan Collymore - som i en årrekke har jobbet som fotballekspert, skriver på Twitter kvart over seks at Premier League diskuterer hva som skal gjøres med kampen på øverste hold og at kampstart 19.30 ikke lenger er aktuelt.

Halv syv melder imidlertid samme Collymore at kampen er utsatt, noe som ble bekreftet kort tid etter.

Flere supportere samlet seg utenfor spillerhotellet tidligere søndag, hvor det ble ropt «vi bestemmer når dere spiller»:

Det var store protester utenfor Old Trafford og en rekke supportere tok seg inn på banen i løpet av ettermiddagen. Fansen viste sin misnøye med Uniteds amerikanske eiere, Glazer-familien. Sinnet mot eierne har vært stort i mange år og har eksplodert etter den mislykkede flørten med Super League.

Manchester United-spillerne og Ole Gunnar Solskjær har fremdeles ikke forlatt spillerhotell, The Lowry.