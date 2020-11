Riiber nyter pappalivet: – Det er umulig å vinne mer enn jeg gjorde

HOLMENKOLLEN (VG) Coronapandemien har gitt Jarl Magnus Riiber (23) ekstra mye tid hjemme med datteren Ronja (6 måneder), men nå håper han datteren snart får se pappa på pallen hver eneste helg.

PÅ HJEMMEBANE: Han er Oslo-gutt, og torsdag møtte Jarl Magnus Riiber pressen i Holmenkollen. Dette bildet er før verdenscuprennene i mars i år. Foto: Terje Bendiksby

13. nov. 2020 18:51 Sist oppdatert 6 minutter siden

Han vant OL-sølv da han var 20 år, to VM-gull da han var 21 og ble pappa da han var 22. Som 22-åring hadde han også vunnet verdenscupen sammenlagt to ganger. Nå er han 23 år.

– Ting skjer plutselig veldig fort i mitt liv. Jeg har alltid sett opp og frem, sier Riiber og ler.

– Hva nå?

– Jeg kan umulig vinne noe mer enn jeg gjorde i fjor. Det er ikke noe som kommer til å skje igjen. Da skal man ha maks-konkurranser hver helg. Det kan man ikke forvente, svarer Riiber.

Han var på pallen 17 ganger i verdenscupen sist sesong, og vant 14 renn. Det var ny sesongrekord i kombinert. 23-åringen dro inn 1,45 millioner kroner i rene premiepenger forrige sesong (etter torsdagens kurs).

Han legger listen på et greit nivå foran kommende sesong.

– Jeg håper å være på pallen hver helg, sier Riiber.

Han storkoser seg som pappa til Ronja som ble født i mai. På grunn av coronapandemien har han fått mye tid hjemme sammen med babyen og samboeren Sunna Margret Tryggvadottir.

– Det var et perfekt år å bli pappa, jeg har vært mye hjemme, det var vært lite samlinger. Men jeg må være mentalt innstilt på at jeg kan være måneder ute på tur uten at jeg får se familien. Det er litt tungt, men som alt annet må man komme seg over kneika og løse det på beste måte. Det blir tyngre å dra ut nå, sier Riiber.

Han møtte pressen foran sesongen i Holmenkollen torsdag. Det var litt duskregn i luften. Tåka var selvsagt på plass. Det var lite som minnet om vinter. Men neste helg er det konkurranser på Beitostølen.

– Hva har overrasket deg mest med å være pappa?

– Man hører skrekkhistorier, så man er forberedt på at det skal ta all tid og energi. Men hittil har det vært veldig normalt, det har ikke føltes så veldig annerledes enn i fjor. Men den fritiden man har er så mye mer morsom. Det har bare vært positive sider ved det, svarer Riiber.

Etter to fenomenale sesonger er han i godt driv foran en ny sesong. Og i februar er det VM i Oberstdorf. Tyskerne har sterke tradisjoner i kombinert, og Riiber forteller at det er en sulten tysk gjeng som venter på ham.

– Forventningspresset øker med resultatene, men det som er viktig er å gjøre den daglige jobben, og hele tiden ha fokus på seg selv og hva man kan gjøre bedre hver dag. Da vil resultatene komme, sovner man i timen der er det bare å forvente at det går motsatt vei, sier Riiber til VG.

Og med datteren Ronja i livet, tror 23-åringen karrieren kan bli ekstra lang.

– Jeg håper det å være pappa kan være med å lage en gnist til å holde på med idrett lenge, sier Riiber.

Om coronapandemien vil, så starter verdenscupen i kombinert starter i finske Ruka om to uker.