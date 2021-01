Om opphentingen: – Ikke mulig å gjøre det bedre

Norge vant lagsprinten i kombinert. Jarl Magnus Riiber hadde ikke tro på det før han skulle ut i sporet.

Jarl Magnus Riiber spurtet inn til seier mot tyske Vinzenz Geiger og japanske Ryota Yamamoto. Nordmannen om seieren. Der var Riiber soleklart best. Foto: Terje Pedersen/NTB

23. jan. 2021 16:37 Sist oppdatert nå nettopp

Dramaet kunne ikke vært større i Lahti. Jarl Magnus Riiber gikk for fullt de siste meterne i teamsprinten, i et løp han på forhånd trodde var umulig å vinne.

Men så brukte han kjempekreftene sine, mot tyskeren og japaneren som jaget ved siden av. 23-åringen fra Heming sørget for norsk seier. Makkeren Jørgen Graabak kunne ikke ha vært mer takknemlig.

– Det var deilig, sier landslagssjef Peder Sandell.

For på forhånd så det nesten ut som om det hadde raknet.

Riiber leverte varene i bakken med 123,5 meter. Makker Jørgen Graabak feilet. Trønderen flakset ned til 109,5 meter, langt unna det han er god for.

Da hoppet Norge seg definitivt ut av kampen om seieren i Lahti. Trodde alle. Inkludert verdens beste kombinertløper Riiber. Han mente at det var for mye å ta igjen sammenlignet med ledende Østerrike, som lå 27 sekunder foran Norges lag.

Nå nærmer VM seg

Teamsprinten i Finland var den siste før øvelsen står på programmet i VM i Oberstdorf.

– Målet der er å ta gull. Det har Norge aldri gjort tidligere, sier Riiber til Aftenposten.

På telefonen opplyser han at akkurat teamsprint er noe han har tenkt på. Riktignok ble det sølv med Jan Schmid i VM for to år siden, men nå higer Riiber høyere:

– Den gangen kom vi for langt unna fra start i langrenn. Jeg rotet det litt til i hoppbakken i det forrige mesterskapet, og det tok ekstremt mye energi. Jeg håper å få en god start i bakken i det kommende VM, slik at jeg ikke bruker så mye krefter og deretter bare kan kose meg.

Nå var det Graabak som måtte bruke krefter, ikke minst på å nullstille seg til langrennet.

Han tapte spurten i teamsprinten i Lahti i fjor, og derfor var han ekstra tent på å ta igjen det tapte fra bakken, selv om han var irritert etter et mislykket kråkehopp.

Jørgen Graabak (t.v.) og Jarl Magnus Riiber har hatt mye suksess i karrieren, som her på Lillehammer i 2019. Den gangen riktignok individuelt med 2. plass til Graabak og seier til Riiber. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB

Betyr ekstra mye

Nå snudde alt.

– Jørgen tok inn hoveddelen av forspranget, og så overlot han til Jarl Magnus Riiber å vinne spurten og sikre seieren foran Tyskland og Japan. Bedre blir det ikke. Det er ikke mulig, sier sportssjef Stuan.

Storhetene Berndt Gruber og Mario Seidl fra Østerrike hadde ett sekunds forsprang til Terence Weber og Eric Frenzel på Tysklands annetlag før langrennsdelen, og ytterligere tre foran japanerne Akito Watabe og Ryota Yamamoto før avslutningen. Men da Jarl Magnus Riiber fant frem sine kjempekrefter i sporet, måtte alle gi tapt. Østerrike ble nummer seks.