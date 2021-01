Oilers-sjef raser over nytt forslag: Frykter Oilers må permittere spillere

I forslaget til ny kompensasjonsordning for idretten vil det ikke bli gitt mulighet for å søke om støtte for avlyste arrangementer. Det får Terje Haukali i Oilers til å steile fullstendig.

Forslaget til ny kompensasjonsordning for idretten får Oilers-sjef Terje Haukali til å frykte for klubbenes eksistens. Det gjelder også i Oilers. Foto: Carina Johansen / NTB

Nå nettopp

– Det er mange flotte festtaler, men nå ser det ut som festen er over, sier Oilers’ daglige leder til Aftenbladet.

Haukali viser til høringsnotet fra kulturdepartementet om den såkalte tiltakspakke nummer fire, kompensasjonsordningen for idrett og frivillighet som skal gjelde fra 1. januar 2021.