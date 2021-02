Even (24) knuste persen og nådde drømmen sin

Lørdag fosset sørlendingen Even Meinseth (24) inn til tiden 6,72 på 60 meter, ny personlig rekordforbedring med vanvittige 11 hundredeler.

Even Meinseth viser fram NM-gullet han vant i fjor høst. I helgen løp han sin desidert beste 60 meter i karrieren. Foto: Fredrik Hagen

9 minutter siden

– I løpet av innendørssesongen hadde jeg et mål om å løpe ned mot 6,75. Men jeg hadde aldri trodd at jeg skulle gjøre det så tidlig, sier en strålende fornøyd Even Meinseth.

Agderposten har også omtalt prestasjonen hvor han altså løp godt under målet sitt for innendørssesongen, og samtidig kvalifiserte seg for innendørs-EM i Torun i Polen 5.–7. mars.